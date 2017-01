你为什么应该试一试Reflux？

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

var $ = require ( 'jquery' ); var Reflux = require ( 'reflux' ); var BookmarkActions = require ( '../actions/bookmark-actions' ); var Utils = require ( '../utils/fetch-client' ); var BookmarkStore = Reflux . createStore ({ listenables : [ BookmarkActions ], init : function () { this . onFetch (); }, onFetch : function () { var self = this ; Utils . fetch ( '/bookmarks' ). then ( function ( bookmarks ) { self . trigger ({ data : bookmarks , match : '' }); }); }, onSearch : function ( keyword ) { var self = this ; Utils . fetch ( '/bookmarks?keyword=' + keyword ). then ( function ( bookmarks ) { self . trigger ({ data : bookmarks , match : keyword }); }); } }); module . exports = BookmarkStore ;