看看这些年你都学了什么？

数据可视化
多年下来，我的
Google Bookmarks里已经有近万条的书签。大部分内容是我在读过一遍之后就收藏起来的，也有很多看了一眼之后，觉得不错，然后收藏起来准备以后读的（当然，你也知道，再也没有打开过）。
有没有一个方法可以让我以可视化的方式，看到这些年我都学了那些东西呢？将书签列表作为源数据，然后将这些信息可视化出来会非常有意思：比如收藏夹中的热门词是什么，哪段时间收藏了多少条的书签（学习投入程度趋势）等等。
下图是我的书签中，排行前
30的关键字排序。可以明显的看出，我对于
JavaScript的喜爱程度相当高，对
美食的喜爱也超过了
python和
linux。
这里我将使用
python，结合
python的一些库来实现
书签可视化。简而言之，整个过程可以分成这样几个步骤：
- 将Google Bookmarks导出为本地文件
- 将书签文件解析为容易处理的内部格式（比如python的dict等）
- 由于书签中会有中文的句子，所以会涉及到分词
- 统计词语的频率，并绘制成图标
数据源
Google Bookmarks本身可以直接导出成
HTML文件。该
HTML文件包含了时间戳和书签的标题，我们可以通过
python的库
BeautifulSoup将HTML中的文本抽取出来：
1 2 3 4 5 6 7 8
BeautifulSoup提供非常好用的API来抽取结构化文档中的内容。
分词
BeautifulSoup获得的是一条条独立的句子，我们需要使用分词器将所有的句子分解成片段。这里我使用了
jieba（结巴分词）分词器来完成这个任务：
1 2 3 4 5 6 7
将会输出：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
我们定义一个方法来将上一步中的文本分词：
1 2 3
分词之后，我们将单词转换为小写，并剔除掉那些长度小于1的字符串。这样可以保证所有的词都是词语。python的
list推导式写起来非常简洁，一行代码就完成了
过滤和
映射的工作。
可视化
有了分好的词之后，只需要统计每个词出现的频率，然后按照频率来绘制图表。我们使用
python标准库中的
Counter来实现：
1 2 3 4 5
要获取前
N个，只需要使用
most_common(N)即可：
1
1
有了数据之后，使用
matplotlib做一个简单的
bar图标：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
stopwords
不过，上图中有很多噪音信息，如
and,
the等，这些在所有文章中都会出现的词并没有实际意义，统称为
stopwords。通常在计算过程中会将其忽略：
1 2 3 4 5 6
重新绘制即可获得上文中的图：
完整的代码请参考这里。