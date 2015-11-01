看看这些年你都学了什么？

数据可视化

多年下来，我的 Google Bookmarks 里已经有近万条的书签。大部分内容是我在读过一遍之后就收藏起来的，也有很多看了一眼之后，觉得不错，然后收藏起来准备以后读的（当然，你也知道，再也没有打开过）。

有没有一个方法可以让我以可视化的方式，看到这些年我都学了那些东西呢？将书签列表作为源数据，然后将这些信息可视化出来会非常有意思：比如收藏夹中的热门词是什么，哪段时间收藏了多少条的书签（学习投入程度趋势）等等。

下图是我的书签中，排行前 30 的关键字排序。可以明显的看出，我对于 JavaScript 的喜爱程度相当高，对 美食 的喜爱也超过了 python 和 linux 。

这里我将使用 python ，结合 python 的一些库来实现 书签可视化 。简而言之，整个过程可以分成这样几个步骤：

将Google Bookmarks导出为本地文件 将书签文件解析为容易处理的内部格式（比如python的dict等） 由于书签中会有中文的句子，所以会涉及到分词 统计词语的频率，并绘制成图标

数据源

Google Bookmarks 本身可以直接导出成 HTML 文件。该 HTML 文件包含了时间戳和书签的标题，我们可以通过 python 的库 BeautifulSoup 将HTML中的文本抽取出来：

1 2 3 4 5 6 7 8 from bs4 import BeautifulSoup def load_bookmarks_data (): soup = BeautifulSoup ( open ( 'bookmarks_10_21_15.html' ) . read (), "html.parser" ) return soup . get_text () if __name__ == "__main__" : print load_bookmarks_data ()

BeautifulSoup 提供非常好用的API来抽取结构化文档中的内容。

分词

BeautifulSoup 获得的是一条条独立的句子，我们需要使用分词器将所有的句子分解成片段。这里我使用了 jieba （结巴分词）分词器来完成这个任务：

1 2 3 4 5 6 7 import jieba data = "我在出报表，你的博客写的怎么样了" seg_list = jieba . cut ( data , cut_all = False ) for seg in seg_list : print seg

将会输出：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 我 在 出 报表 ， 你 的 博客 写 的 怎么样 了

我们定义一个方法来将上一步中的文本分词：

1 2 3 def extract_segments ( data ): seg_list = jieba . cut ( data , cut_all = False ) return [ seg . strip () . lower () for seg in seg_list if len ( seg ) > 1 ]

分词之后，我们将单词转换为小写，并剔除掉那些长度小于1的字符串。这样可以保证所有的词都是词语。python的 list推导式 写起来非常简洁，一行代码就完成了 过滤 和 映射 的工作。

可视化

有了分好的词之后，只需要统计每个词出现的频率，然后按照频率来绘制图表。我们使用 python 标准库中的 Counter 来实现：

1 2 3 4 5 from collections import Counter def tokenize (): filtered = extract_segments ( load_bookmarks_data ()) return Counter ([ word for word in filtered ])

要获取前 N 个，只需要使用 most_common(N) 即可：

1 tokenize () . most_common ( 10 )

1 [( u'and' , 552 ), ( u'the' , 501 ), ( u'with' , 485 ), ( u'to' , 446 ), ( u'javascript' , 432 ), ( u'in' , 330 ), ( u'for' , 308 ), ( u'...' , 270 ), ( u'java' , 270 ), ( u'blog' , 269 )]

有了数据之后，使用 matplotlib 做一个简单的 bar 图标：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 import matplotlib import matplotlib.pyplot as plt from pandas import DataFrame def visualize (): frame = DataFrame ( tokenize () . most_common ( 20 ), columns = [ 'keywords' , 'frequencies' ]) ax = frame . plot ( kind = 'bar' ) plt . savefig ( 'bookmarks_trending.png' , format = 'png' , dpi = 600 )

stopwords

不过，上图中有很多噪音信息，如 and , the 等，这些在所有文章中都会出现的词并没有实际意义，统称为 stopwords 。通常在计算过程中会将其忽略：

1 2 3 4 5 6 def tokenize (): stoplist = [ 'i' , 'me' , 'my' , 'myself' , 'we' , 'our' , 'ours' , 'ourselves' , 'you' , 'your' , 'yours' , 'yourself' , 'yourselves' , 'he' , 'him' , 'his' , 'himself' , 'she' , 'her' , 'hers' , 'herself' , 'it' , 'its' , 'itself' , 'they' , 'them' , 'their' , 'theirs' , 'themselves' , 'what' , 'which' , 'who' , 'whom' , 'this' , 'that' , 'these' , 'those' , 'am' , 'is' , 'are' , 'was' , 'were' , 'be' , 'been' , 'being' , 'have' , 'has' , 'had' , 'having' , 'do' , 'does' , 'did' , 'doing' , 'a' , 'an' , 'the' , 'and' , 'but' , 'if' , 'or' , 'because' , 'as' , 'until' , 'while' , 'of' , 'at' , 'by' , 'for' , 'with' , 'about' , 'against' , 'between' , 'into' , 'through' , 'during' , 'before' , 'after' , 'above' , 'below' , 'to' , 'from' , 'up' , 'down' , 'in' , 'out' , 'on' , 'off' , 'over' , 'under' , 'again' , 'further' , 'then' , 'once' , 'here' , 'there' , 'when' , 'where' , 'why' , 'how' , 'all' , 'any' , 'both' , 'each' , 'few' , 'more' , 'most' , 'other' , 'some' , 'such' , 'no' , 'nor' , 'not' , 'only' , 'own' , 'same' , 'so' , 'than' , 'too' , 'very' , 's' , 't' , 'can' , 'will' , 'just' , 'don' , 'should' , 'now' ] stoplist . extend ([ '...' , 'com' , 'using' , u'使用' , 'blog' , u'博客' , u'博客园' , u'做法' , u'论坛' , 'part' , u'部分' , u'天下' ]) filtered = extract_segments ( load_bookmarks_data ()) return Counter ([ word for word in filtered if word not in stoplist ])

重新绘制即可获得上文中的图：

完整的代码请参考这里。