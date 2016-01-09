穷人的持续集成与持续交付（上）

服务器端应用的持续交付

本文将使用一些免费的服务来为你的项目搭建 持续交付 平台，这些服务包括

持续集成环境

持续部署环境

服务端应用托管

以及一些可以用于本地开发使用的开源工具如：

除此之外，我们在过程中编写的脚本还可以用以本地构建，如果你的团队中正好已经有CI工具/CD工具，将这些脚本集成进去也是一件非常容易的事情。

背景知识

软件的度量

传统的管理方法论，在软件开发这个领域来说基本上是不工作的。软件项目的不确定性使得人们畏惧，管理者希望通过一些数字，指标来让自己感到某种虚幻的“掌控感”。软件行数，测试覆盖率，代码故障率等数字的名声基本上已经很糟了，经常有人拿来讽刺那些追求虚幻掌控感的“领导”。

但是有一个数字，即使最顽固的“自由主义者”也会认为是有意义的，那就是周期时间（cycle time）。简而言之，就是一个需求从产生到最终上线所需要的时间。其中包括了需求分析，设计，编码，测试，部署，运维等活动，可能还会包含后续的监控。

其实不论是瀑布模型，还是迭代开发的方式，或者其他的方法论，周期时间的缩短都是至关重要的。而具体到周期内，单纯的开发时间变长或者测试时间变长都无关紧要。比如项目A的开发时间是测试时间的2倍，项目B则恰恰反过来，这并不能说A做的比B好，真正有意义的是A的周期时间是否比B更短。

单纯改善项目过程中的某一个阶段的时间，可能并不能达到预期的目的。局部优化并不一定会带来全局的优化。换言之，通过某些策略来提高软件测试的效率未必能减少周期时间！。

持续交付

传统情况下，企业要进行软件开发，从用户研究到产品上线，其中会花费数月，甚至数年（我的一位印度同事给我聊起过，他的上家公司做产品，从版本启动到版本上线需要整整两年时间！）。而且一旦软件需求发生变更，又有需要数月才能将变更发布上线。除了为变更提交代码外，还有很多额外的回归测试，发布计划，运维部门的进度等等。而市场机会千变万化，在特定的时间窗口中，企业的竞争者可能早已发布并占领了相当大的市场份额。

在软件工程领域，人们提出了持续交付（continuous delivery）的概念，它旨在减少周期时间，强调在任何时刻软件都处于可发布状态。采用这种实践，我们可以频繁，快速，安全的将需求的变化发布出来，交由真实世界的用户来使用，在为用户带来价值的同时，我们也可以快速，持续的得到反馈，并激励新的变化产生（新的商业创新，新的模式等）。

持续交付包含了自动化构建，自动化测试以及自动化部署等过程，持续改进开发流程中的问题，并促进开发人员，测试人员，运维人员之间的协作，团队可以在分钟级别将变更发布上线。

持续交付相关技术及实践

版本控制（配置管理）

持续集成CI

自动化测试

构建工具及构建脚本

部署流水线

团队通过版本控制来进行协作，所有的代码会在持续集成环境中编译，代码静态检查/分析，自动化测试（还可能产生报告等）。除此之外，CI还还需要有自动化验收测试，自动化回归测试等。

持续交付则更进一步，它将环境准备，持续集成，自动化部署等放在了一起。通过全自动（有些过程可以设置为手动，比如发布到产品环境）的方式，使得软件可以一键发布。如果上线后发现严重defect，还支持一键回滚的机制（其实就是将之前的一个稳定版本做一次发布，由于发布流程已经经过千锤百炼，所以发布本身就变得非常轻松，安全）

这篇文章中，我们会使用 git + github 作为版本控制工具， travis-ci 作为持续集成环境， gradle 作为构建工具， Heroku 作为应用的部署环境。这些工具都是免费服务，如果你需要更高级的功能（比如更多的并发数，更大的数据库），则可以选择付费套餐。不过对于我们平时的大部分side project来说，免费服务已经足够。

实例

我在《前后端分离了，然后呢？》这篇文章中，提到了一个叫做 bookmarks 的应用，这个应用是一个前后端分离的非常彻底的应用。

我们这里会再次使用这个应用作为实例，并采用不同的两个免费服务（travis-ci和snap-ci）来完成 持续部署 环境的搭建。

bookmarks服务器

bookmarks-server 是一个基于 spring-boot 的纯粹的 API ，它可以被打包成一个 jar 包，然后通过命令行启动运行。在本文中，我们我们将会将这个server部署到heroku平台上。

首先需要定义一个 Procfile ，这个是我们应用的入口， heroku 根据这个文件来明确以何种方式来启动我们的应用：

1 web: java -Dserver.port=$PORT -jar build/libs/bookmarks-server-0.1.0.jar --spring.profiles.active=staging

由于我们在本地使用的使用 mysql ，而 heroku 默认的是 postgres 数据库，因此需要在 application.yml 中额外配置

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 spring : profiles : staging datasource : driverClassName : org.postgresql.Driver url : ${JDBC_DATABASE_URL} username : ${DATABASE_USER} password : ${DATABASE_PASS} jpa : database_platform : org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect hibernate : ddl-auto : update

有了这些配置后，我们需要创建一个 heroku 应用：

1 2 $ heroku create Created http://quiet-atoll-8237.herokuapp.com/ | git@heroku.com:quiet-atoll-8237.git

创建之后，我们可以在界面上对这个应用进行一些配置（当然，也可以通过命令行，具体参看 heroku help ）。为了支持数据库，需要为我们的应用添加一个 postgres 的AddOn。添加之后， heroku 会为我们提供一个 postgres 的连接地址，格式大概是这样：

1 postgres://username:password@host:port/database

然后我们需要在 Heroku 的配置界面中配置一些环境变量：

这样，当应用部署到 Heroku 上之后，我们的应用就可以读到这些配置了（注意 application.yml 中的环境变量 JDBC_DATABASE_URL ）。

搭建持续集成环境

持续集成环境，这里我们选用最简单的 travis-ci ，它可以很容易的与 github 集成。

在项目X中定义一个 .travis.yml 的文件

的文件 将你的代码push到github上

绑定github帐号到 travis

在 travis 中启用项目X

这个 .travis.yml 因项目而异，我们这里的项目是 spring-boot ，所以只需要指定 java 即可：

1 language : java

如果是 java 项目，并且项目中有 build.gradle ， travis-ci 会自动执行 gradle check 任务。

自动化部署

当CI运行成功之后，我们需要 travis-ci 帮我们将应用程序发布到 heroku 上，这时候需要做一些修改。最简单的方式是直接安装 travis-ci 的命令行工具到本地：

1 $ gem install travis -v 1.8.0 --no-rdoc --no-ri

然后通过 heroku 的 auth:token 命令获得 heroku 的token，在加密并写入 .travis.yml ：

1 2 3 4 $ heroku auth:token 00xxxxxxxxxxxxx55d11dbd0cxxxxxxxxxxfe067 $ travis encrypt 00xxxxxxxxxxxxx55d11dbd0cxxxxxxxxxxfe067 --add

当然可以合并为一条命令：

1 $ travis encrypt $( heroku auth:token ) --add

将加密过的token存入 .travis.yml 文件。最后的结果大致如下：

1 2 3 4 5 6 language : java deploy : provider : heroku api_key : secure : ... app : quiet-atoll-8237

注意此处的 app ，正是我们的App的名字。另外，还需要给 build.gradle 添加一个名叫 stage 的task， travis 在deploy时需要这个 task ：

1 2 3 task stage { dependsOn build }

这样，我们只需要在本地的一个提交，一切都会自动化起来：

travis会执行 gradle check

gradle check 会编译并运行自动化测试

会编译并运行自动化测试 travis 会部署应用到 heroku 上

会部署应用到 上 heroku 会自动重启服务

我们可以在本地进行简单的测试（注意此处我们的 staging 环境的URL）：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 $ curl https://quiet-atoll-8237.herokuapp.com/api/feeds -s | jq . [ { "id" : 1, "url" : "http://icodeit.org/2016/01/how-to-summarize-privious-project/" , "title" : "如何持久化你的项目经历" , "author" : "icodit.org" , "summary" : "通常来说，下项目总是一件比较高兴的事（大部分团队还会一起吃个饭庆祝一下）。" , "publishDate" : "2016-01-07" } , { "id" : 2, "url" : "http://icodeit.org/2015/11/get-started-with-reflux/" , "title" : "你为什么应该试一试Reflux？" , "author" : "icodit.org" , "summary" : "React在设计之初就只关注在View本身上，其余部分如数据的获取，事件处理等，全然不在考虑之内。" , "publishDate" : "2016-01-09" } ]

完整的代码在这里。

其他

CI monitor

node-build-monitor是一个非常容易配置，使用的CI monitor，我们只需要进行简单地配置，就可以将 travis 的状态可视化出来

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 { "monitor" : { "interval" : 2000 , "numberOfBuilds" : 12 , "debug" : true }, "services" : [ { "name" : "Travis" , "configuration" : { "slug" : "abruzzi/bookmarks-server" } } ] }

不过这个工具会在有网络异常时自动终止，我们可以通过一个简单的脚本来在它终止时自动重启：

1 2 3 4 5 6 #!/bin/bash until node app/app.js do echo "restarting..." done

小结