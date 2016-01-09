穷人的持续集成与持续交付（上）

服务器端应用的持续交付
本文将使用一些免费的服务来为你的项目搭建
持续交付平台，这些服务包括
- 持续集成环境
- 持续部署环境
- 服务端应用托管
以及一些可以用于本地开发使用的开源工具如：
除此之外，我们在过程中编写的脚本还可以用以本地构建，如果你的团队中正好已经有CI工具/CD工具，将这些脚本集成进去也是一件非常容易的事情。
背景知识
软件的度量
传统的管理方法论，在软件开发这个领域来说基本上是不工作的。软件项目的不确定性使得人们畏惧，管理者希望通过一些数字，指标来让自己感到某种虚幻的“掌控感”。软件行数，测试覆盖率，代码故障率等数字的名声基本上已经很糟了，经常有人拿来讽刺那些追求虚幻掌控感的“领导”。
但是有一个数字，即使最顽固的“自由主义者”也会认为是有意义的，那就是周期时间（cycle time）。简而言之，就是一个需求从产生到最终上线所需要的时间。其中包括了需求分析，设计，编码，测试，部署，运维等活动，可能还会包含后续的监控。
其实不论是瀑布模型，还是迭代开发的方式，或者其他的方法论，周期时间的缩短都是至关重要的。而具体到周期内，单纯的开发时间变长或者测试时间变长都无关紧要。比如项目A的开发时间是测试时间的2倍，项目B则恰恰反过来，这并不能说A做的比B好，真正有意义的是A的周期时间是否比B更短。
单纯改善项目过程中的某一个阶段的时间，可能并不能达到预期的目的。局部优化并不一定会带来全局的优化。换言之，通过某些策略来提高软件测试的效率未必能减少周期时间！。
持续交付
传统情况下，企业要进行软件开发，从用户研究到产品上线，其中会花费数月，甚至数年（我的一位印度同事给我聊起过，他的上家公司做产品，从版本启动到版本上线需要整整两年时间！）。而且一旦软件需求发生变更，又有需要数月才能将变更发布上线。除了为变更提交代码外，还有很多额外的回归测试，发布计划，运维部门的进度等等。而市场机会千变万化，在特定的时间窗口中，企业的竞争者可能早已发布并占领了相当大的市场份额。
在软件工程领域，人们提出了持续交付（continuous delivery）的概念，它旨在减少周期时间，强调在任何时刻软件都处于可发布状态。采用这种实践，我们可以频繁，快速，安全的将需求的变化发布出来，交由真实世界的用户来使用，在为用户带来价值的同时，我们也可以快速，持续的得到反馈，并激励新的变化产生（新的商业创新，新的模式等）。
持续交付包含了自动化构建，自动化测试以及自动化部署等过程，持续改进开发流程中的问题，并促进开发人员，测试人员，运维人员之间的协作，团队可以在分钟级别将变更发布上线。
持续交付相关技术及实践
- 版本控制（配置管理）
- 持续集成CI
- 自动化测试
- 构建工具及构建脚本
- 部署流水线
团队通过版本控制来进行协作，所有的代码会在持续集成环境中编译，代码静态检查/分析，自动化测试（还可能产生报告等）。除此之外，CI还还需要有自动化验收测试，自动化回归测试等。
持续交付则更进一步，它将环境准备，持续集成，自动化部署等放在了一起。通过全自动（有些过程可以设置为手动，比如发布到产品环境）的方式，使得软件可以一键发布。如果上线后发现严重defect，还支持一键回滚的机制（其实就是将之前的一个稳定版本做一次发布，由于发布流程已经经过千锤百炼，所以发布本身就变得非常轻松，安全）
这篇文章中，我们会使用
git+
github作为版本控制工具，
travis-ci作为持续集成环境，
gradle作为构建工具，
Heroku作为应用的部署环境。这些工具都是免费服务，如果你需要更高级的功能（比如更多的并发数，更大的数据库），则可以选择付费套餐。不过对于我们平时的大部分side project来说，免费服务已经足够。
实例
我在《前后端分离了，然后呢？》这篇文章中，提到了一个叫做
bookmarks的应用，这个应用是一个前后端分离的非常彻底的应用。
我们这里会再次使用这个应用作为实例，并采用不同的两个免费服务（travis-ci和snap-ci）来完成
持续部署环境的搭建。
bookmarks服务器
bookmarks-server是一个基于
spring-boot的纯粹的
API，它可以被打包成一个
jar包，然后通过命令行启动运行。在本文中，我们我们将会将这个server部署到heroku平台上。
首先需要定义一个
Procfile，这个是我们应用的入口，
heroku根据这个文件来明确以何种方式来启动我们的应用：
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由于我们在本地使用的使用
mysql，而
heroku默认的是
postgres数据库，因此需要在
application.yml中额外配置
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有了这些配置后，我们需要创建一个
heroku应用：
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创建之后，我们可以在界面上对这个应用进行一些配置（当然，也可以通过命令行，具体参看
heroku help）。为了支持数据库，需要为我们的应用添加一个
postgres的AddOn。添加之后，
heroku会为我们提供一个
postgres的连接地址，格式大概是这样：
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然后我们需要在
Heroku的配置界面中配置一些环境变量：
这样，当应用部署到
Heroku上之后，我们的应用就可以读到这些配置了（注意
application.yml中的环境变量
JDBC_DATABASE_URL）。
搭建持续集成环境
持续集成环境，这里我们选用最简单的
travis-ci，它可以很容易的与
github集成。
- 在项目X中定义一个
.travis.yml的文件
- 将你的代码push到github上
- 绑定github帐号到
travis
- 在
travis中启用项目X
这个
.travis.yml因项目而异，我们这里的项目是
spring-boot，所以只需要指定
java即可：
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如果是
java项目，并且项目中有
build.gradle，
travis-ci会自动执行
gradle check任务。
自动化部署
当CI运行成功之后，我们需要
travis-ci帮我们将应用程序发布到
heroku上，这时候需要做一些修改。最简单的方式是直接安装
travis-ci的命令行工具到本地：
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然后通过
heroku的
auth:token命令获得
heroku的token，在加密并写入
.travis.yml：
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当然可以合并为一条命令：
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将加密过的token存入
.travis.yml文件。最后的结果大致如下：
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注意此处的
app，正是我们的App的名字。另外，还需要给
build.gradle添加一个名叫
stage的task，
travis在deploy时需要这个
task：
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这样，我们只需要在本地的一个提交，一切都会自动化起来：
- travis会执行
gradle check
gradle check会编译并运行自动化测试
travis会部署应用到
heroku上
heroku会自动重启服务
我们可以在本地进行简单的测试（注意此处我们的
staging环境的URL）：
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完整的代码在这里。
其他
CI monitor
node-build-monitor是一个非常容易配置，使用的CI monitor，我们只需要进行简单地配置，就可以将
travis的状态可视化出来
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不过这个工具会在有网络异常时自动终止，我们可以通过一个简单的脚本来在它终止时自动重启：
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小结
通过
travis和
heroku这样的免费服务，我们就可以轻松的将自己的项目做到持续集成+持续交付。我们后端的服务相对来说是比较容易的，但是涉及到一个前后端分离的架构，如何做到静态内容的托管，打包，部署，并和后端API集成起来，我会在下一篇文章中详细解释。