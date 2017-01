穷人的持续集成与持续交付（下）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

#!/bin/bash export PORT = 8100 bundle install # launch the application echo "launch the application" ruby app.rb 2>&1 & PID = $! # wait for it to start up sleep 3 # run the rspec tests and record the status rspec RES = $? # terminate after rspec echo "terminate the application" kill -9 $PID # now we know whether the rspec success or not exit $RES