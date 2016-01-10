穷人的持续集成与持续交付（下）

客户端程序的的持续交付

上篇文章介绍了如何使用一些免费的服务来实现服务器端API的持续集成、持续交付环境的搭建。有了服务端，自然需要有消费者，在本文中我们将使用另外一个工具来实现纯前端的站点的部署。

其中包括：

持续集成（单元测试，集成测试等）

持续部署/持续交付

静态站点托管

除此之外，我们还会涉及到：

自动化UI测试site_prism

静态站点的发布脚本

aws的命令行工具

我们的应用最后看起来是这样子的。

技术选型

我们在本文中，将采取另外一套免费服务来完成环境的搭建

Snap CI 是一个非常易于使用的持续交付环境，由于很多关于持续集成，持续交付的概念和实践都跟 ThoughtWorks 有关，所以这个产品对于构建，流水线，部署等等的支持也都做的非常好。

S3 是亚马逊的云存储平台，我们可以将静态资源完全托管在其上。 S3 的另一个好处是它可以将你的文件变成一个Web Site，比如你的目录中有 index.html ，这个文件就可以作为你的站点首页被其他人访问。这个对于我们这个前后端分离项目来说非常有用，我们的 css ， js ， font 文件，还有入口文件 index.html 都可以托管于其上。

实例

在本文的例子中，我们将定义3个 stage 。 Snap CI 将一次发布分为若干个 stage ，每个 stage 只做一件事情，如果一个 stage 失败了，后边的就不会接着执行。

我们的3个 stage 分别为：

单元测试 集成测试 部署

准备工作

bookmarks-frontend 是一个纯前端的应用，它会消费后端提供的API，但是其实它并不知道（也不应该知道）后端的API部署在什么地方：

1 2 3 4 5 6 7 8 $ ( function () { var feeds = $ . get ( config . backend + '/api/feeds' ); var favorite = $ . get ( config . backend + '/api/fav-feeds/1' ); $ . when ( feeds , favorite ). then ( function ( feeds , favorite ) { //... }); });

由于我们在本地开发时，需要 backend 指向本地的服务器，而发布之后，则希望它指向上一篇文章中提到的服务器，因此我们需要编写一点构建脚本来完成这件事儿：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 var backend = 'http://quiet-atoll-8237.herokuapp.com' ; gulp . task ( 'prepareConfig' , function () { gulp . src ([ 'assets/templates/config.js' ]) . pipe ( replace ( /#backend#/g , 'http://localhost:8100' )) . pipe ( gulp . dest ( 'assets/script/' )); }); gulp . task ( 'prepareRelease' , function () { gulp . src ([ 'assets/templates/config.js' ]) . pipe ( replace ( /#backend#/g , backend )) . pipe ( gulp . dest ( 'assets/script/' )); });

我们定义了两个 gulp 的task，本地开发时，使用 prepareConfig ，要发布时，使用 prepareRelease ，然后定义一个简单的模板文件 config.js ：

1 2 3 module . exports = { backend : '#backend#' }

然后可以很简单的包装一下，方便本地开发和发布：

1 2 3 gulp . task ( 'dev' , [ 'prepareConfig' , 'browserify' , 'concatcss' ]); gulp . task ( 'build' , [ 'prepareConfig' , 'script' , 'css' ]); gulp . task ( 'release' , [ 'prepareRelease' , 'script' , 'css' ]);

这样，我们在本地开发时，只需要简单的执行：

1 $ gulp

即可。而在发布阶段，只需要执行：

1 $ gulp release

单元测试

我们在 Snap CI 上将 github 上的代码库关联起来，然后添加一个名叫 unit-test 的 stage ，指定这个 stage 对应的命令为：

1 2 npm install gulp

这样，每当我们有新的提交之后， Snap CI 都会拿到新代码，并执行上述命令，如果执行成功，则本地构建成功。

集成测试

由于采取的是前后端分离的策略，我们的应用可以完全独立与后端进行开发，因此我们设置了一个 fake server ，具体细节可以参考我之前的博客，也可以看源码。不过这里我们要为集成测试编写一个脚本，并在 Snap CI 上执行。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 #!/bin/bash export PORT = 8100 bundle install # launch the application echo "launch the application" ruby app.rb 2>&1 & PID = $! # wait for it to start up sleep 3 # run the rspec tests and record the status rspec RES = $? # terminate after rspec echo "terminate the application" kill -9 $PID # now we know whether the rspec success or not exit $RES

这个脚本中，首先安装所有的 gems ，然后启动 fake server 并将这个server放置在后台运行，然后执行 rspec 。当 rspec 测试执行完成之后，我们终止服务进行，然后返回结果状态码。

这里使用了 capybara 和 poltergeist 来做UI测试， capybara 会驱动 phantomjs 来在内存中运行浏览器，并执行定义好的 UI 测试，比如此处，我们的UI测试：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 require 'spec_helper' describe 'Feeds List Page' do let ( :list_page ) { FeedListPage . new } before do list_page . load end it 'user can see a banner and some feeds' do expect ( list_page ) . to have_banner expect ( list_page ) . to have_feeds end ##... end

部署

首先需要在 S3 上创建一个 bucket ，命名为 bookmarks-frontend 。然后为其设置 static website hosting ，这时候 AWS 会assign一个新的域名给你，比如 http://bookmarks-frontend.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/ 。

然后你需要将这个 bucket 设置成 public ，这样其他人才可以访问你的 bucket 。

有了这个之后，我们来编写一个小脚本，这个脚本可以将本地的文件上传至S3。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 #!/bin/bash # install gulp and its dependencies npm install # package stuff, and point the server to the right place gulp release # upload the whold folder aws s3 cp public/ s3://bookmarks-frontend \ --recursive \ --region us-west-2 \ --acl public-read

aws 命令是 aws command line 提供的，另外我们需要在环境变量中设置AWS提供给你的token：

1 2 AWS_ACCESS_KEY_ID = xxxxxxxxxx AWS_SECRET_ACCESS_KEY = xxxxxxxxxx

然后我们就可以将本地的 public 目录递归的上传到S3的对应目录了！

完整的代码可以在此处下载。

总结