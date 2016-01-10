穷人的持续集成与持续交付（下）

客户端程序的的持续交付
上篇文章介绍了如何使用一些免费的服务来实现服务器端API的持续集成、持续交付环境的搭建。有了服务端，自然需要有消费者，在本文中我们将使用另外一个工具来实现纯前端的站点的部署。
其中包括：
- 持续集成（单元测试，集成测试等）
- 持续部署/持续交付
- 静态站点托管
除此之外，我们还会涉及到：
- 自动化UI测试site_prism
- 静态站点的发布脚本
- aws的命令行工具
我们的应用最后看起来是这样子的。
技术选型
我们在本文中，将采取另外一套免费服务来完成环境的搭建
- ThoughtWorks出品的Snap CI作为持续集成/持续交付环境
- AWS的S3作为应用发布的地方
Snap CI是一个非常易于使用的持续交付环境，由于很多关于持续集成，持续交付的概念和实践都跟
ThoughtWorks有关，所以这个产品对于构建，流水线，部署等等的支持也都做的非常好。
S3是亚马逊的云存储平台，我们可以将静态资源完全托管在其上。
S3的另一个好处是它可以将你的文件变成一个Web Site，比如你的目录中有
index.html，这个文件就可以作为你的站点首页被其他人访问。这个对于我们这个前后端分离项目来说非常有用，我们的
css，
js，
font文件，还有入口文件
index.html都可以托管于其上。
实例
在本文的例子中，我们将定义3个
stage。
Snap CI将一次发布分为若干个
stage，每个
stage只做一件事情，如果一个
stage失败了，后边的就不会接着执行。
我们的3个
stage分别为：
- 单元测试
- 集成测试
- 部署
准备工作
bookmarks-frontend是一个纯前端的应用，它会消费后端提供的API，但是其实它并不知道（也不应该知道）后端的API部署在什么地方：
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由于我们在本地开发时，需要
backend指向本地的服务器，而发布之后，则希望它指向上一篇文章中提到的服务器，因此我们需要编写一点构建脚本来完成这件事儿：
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我们定义了两个
gulp的task，本地开发时，使用
prepareConfig，要发布时，使用
prepareRelease，然后定义一个简单的模板文件
config.js：
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然后可以很简单的包装一下，方便本地开发和发布：
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这样，我们在本地开发时，只需要简单的执行：
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即可。而在发布阶段，只需要执行：
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单元测试
我们在
Snap CI上将
github上的代码库关联起来，然后添加一个名叫
unit-test的
stage，指定这个
stage对应的命令为：
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这样，每当我们有新的提交之后，
Snap CI都会拿到新代码，并执行上述命令，如果执行成功，则本地构建成功。
集成测试
由于采取的是前后端分离的策略，我们的应用可以完全独立与后端进行开发，因此我们设置了一个
fake server，具体细节可以参考我之前的博客，也可以看源码。不过这里我们要为集成测试编写一个脚本，并在
Snap CI上执行。
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这个脚本中，首先安装所有的
gems，然后启动
fake server并将这个server放置在后台运行，然后执行
rspec。当
rspec测试执行完成之后，我们终止服务进行，然后返回结果状态码。
这里使用了
capybara和
poltergeist来做UI测试，
capybara会驱动
phantomjs来在内存中运行浏览器，并执行定义好的
UI测试，比如此处，我们的UI测试：
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部署
首先需要在
S3上创建一个
bucket，命名为
bookmarks-frontend。然后为其设置
static website hosting，这时候
AWS会assign一个新的域名给你，比如
http://bookmarks-frontend.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/。
然后你需要将这个
bucket设置成
public，这样其他人才可以访问你的
bucket。
有了这个之后，我们来编写一个小脚本，这个脚本可以将本地的文件上传至S3。
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aws命令是
aws command line提供的，另外我们需要在环境变量中设置AWS提供给你的token：
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然后我们就可以将本地的
public目录递归的上传到S3的对应目录了！
完整的代码可以在此处下载。
总结
我们前端的持续交付也介绍完了。现在前后端应用完全独立，发布也互不影响。不论是服务器端新增加了API，还是添加了新数据，客户端的发布都不受影响；同样，修改样式，添加新的
JavaScript也完全不会影响后端。更重要的是，所有的发布都是一键式的，开发者只需要一个
git push就可以享受这些免费服务提供的自动构建，自动化测试以及自动部署的功能。