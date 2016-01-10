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穷人的持续集成与持续交付（下）

客户端程序的的持续交付

上篇文章介绍了如何使用一些免费的服务来实现服务器端API的持续集成、持续交付环境的搭建。有了服务端，自然需要有消费者，在本文中我们将使用另外一个工具来实现纯前端的站点的部署。

其中包括：

  • 持续集成（单元测试，集成测试等）
  • 持续部署/持续交付
  • 静态站点托管

除此之外，我们还会涉及到：

我们的应用最后看起来是这样子的。

bookmarks app

技术选型

我们在本文中，将采取另外一套免费服务来完成环境的搭建

Snap CI是一个非常易于使用的持续交付环境，由于很多关于持续集成，持续交付的概念和实践都跟ThoughtWorks有关，所以这个产品对于构建，流水线，部署等等的支持也都做的非常好。

S3是亚马逊的云存储平台，我们可以将静态资源完全托管在其上。S3的另一个好处是它可以将你的文件变成一个Web Site，比如你的目录中有index.html，这个文件就可以作为你的站点首页被其他人访问。这个对于我们这个前后端分离项目来说非常有用，我们的cssjsfont文件，还有入口文件index.html都可以托管于其上。

实例

在本文的例子中，我们将定义3个stageSnap CI将一次发布分为若干个stage，每个stage只做一件事情，如果一个stage失败了，后边的就不会接着执行。

我们的3个stage分别为：

  1. 单元测试
  2. 集成测试
  3. 部署

准备工作

bookmarks-frontend是一个纯前端的应用，它会消费后端提供的API，但是其实它并不知道（也不应该知道）后端的API部署在什么地方：

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$(function() {
  var feeds = $.get(config.backend+'/api/feeds');
  var favorite = $.get(config.backend+'/api/fav-feeds/1');

  $.when(feeds, favorite).then(function(feeds, favorite) {
      //...
  });
});

由于我们在本地开发时，需要backend指向本地的服务器，而发布之后，则希望它指向上一篇文章中提到的服务器，因此我们需要编写一点构建脚本来完成这件事儿：

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var backend = 'http://quiet-atoll-8237.herokuapp.com';

gulp.task('prepareConfig', function() {
    gulp.src(['assets/templates/config.js'])
    .pipe(replace(/#backend#/g, 'http://localhost:8100'))
    .pipe(gulp.dest('assets/script/'));
});

gulp.task('prepareRelease', function() {
    gulp.src(['assets/templates/config.js'])
    .pipe(replace(/#backend#/g, backend))
    .pipe(gulp.dest('assets/script/'));
});

我们定义了两个gulp的task，本地开发时，使用prepareConfig，要发布时，使用prepareRelease，然后定义一个简单的模板文件config.js

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module.exports = {
  backend: '#backend#'
}

然后可以很简单的包装一下，方便本地开发和发布：

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gulp.task('dev', ['prepareConfig', 'browserify', 'concatcss']);
gulp.task('build', ['prepareConfig', 'script', 'css']);
gulp.task('release', ['prepareRelease', 'script', 'css']);

这样，我们在本地开发时，只需要简单的执行：

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$ gulp

即可。而在发布阶段，只需要执行：

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$ gulp release

单元测试

我们在Snap CI上将github上的代码库关联起来，然后添加一个名叫unit-teststage，指定这个stage对应的命令为：

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npm install
gulp

Snap CI unit

这样，每当我们有新的提交之后，Snap CI都会拿到新代码，并执行上述命令，如果执行成功，则本地构建成功。

集成测试

由于采取的是前后端分离的策略，我们的应用可以完全独立与后端进行开发，因此我们设置了一个fake server，具体细节可以参考我之前的博客，也可以看源码。不过这里我们要为集成测试编写一个脚本，并在Snap CI上执行。

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#!/bin/bash

export PORT=8100
bundle install

# launch the application
echo "launch the application"
ruby app.rb 2>&1 &
PID=$!

# wait for it to start up
sleep 3

# run the rspec tests and record the status
rspec
RES=$?

# terminate after rspec
echo "terminate the application"
kill -9 $PID

# now we know whether the rspec success or not
exit $RES

这个脚本中，首先安装所有的gems，然后启动fake server并将这个server放置在后台运行，然后执行rspec。当rspec测试执行完成之后，我们终止服务进行，然后返回结果状态码。

这里使用了capybarapoltergeist来做UI测试，capybara会驱动phantomjs来在内存中运行浏览器，并执行定义好的UI测试，比如此处，我们的UI测试：

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require 'spec_helper'

describe 'Feeds List Page' do
  let(:list_page) {FeedListPage.new}

  before do
      list_page.load
  end

  it 'user can see a banner and some feeds' do
      expect(list_page).to have_banner
      expect(list_page).to have_feeds
  end
  
  ##...
end

Snap CI logs

部署

首先需要在S3上创建一个bucket，命名为bookmarks-frontend。然后为其设置static website hosting，这时候AWS会assign一个新的域名给你，比如http://bookmarks-frontend.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/

然后你需要将这个bucket设置成public，这样其他人才可以访问你的bucket

AWS S3

有了这个之后，我们来编写一个小脚本，这个脚本可以将本地的文件上传至S3。

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#!/bin/bash

# install gulp and its dependencies
npm install

# package stuff, and point the server to the right place
gulp release

# upload the whold folder
aws s3 cp public/ s3://bookmarks-frontend \
  --recursive \
  --region us-west-2 \
  --acl public-read

aws命令是aws command line提供的，另外我们需要在环境变量中设置AWS提供给你的token：

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AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxx
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxx

然后我们就可以将本地的public目录递归的上传到S3的对应目录了！

snap ci pipeline

完整的代码可以在此处下载

总结

我们前端的持续交付也介绍完了。现在前后端应用完全独立，发布也互不影响。不论是服务器端新增加了API，还是添加了新数据，客户端的发布都不受影响；同样，修改样式，添加新的JavaScript也完全不会影响后端。更重要的是，所有的发布都是一键式的，开发者只需要一个git push就可以享受这些免费服务提供的自动构建，自动化测试以及自动部署的功能。

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