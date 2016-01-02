2015年总结

2015年在不经意间就过去了。又是一年。按照惯例，我会在年末回顾一下这一年自己的进步，收获以及一些感慨（牢骚）。然后对来年做一点展望，看看什么地方可以做的更好。

项目经历

今年基本上经历了三个项目，性质也都不一样：

海外交付

国内交付

国内售前

3月前的项目以及没有什么印象了，依稀觉得项目上的所有实践都是“错”的，可能由于太过与荒诞，所以大脑自行将这段抹去了。

4月到6月在深圳的一个国内交付项目上，交付压力还挺大。不过也是在这个项目上，非常直接的体会到了其他角色的不容易。无论是客户的接口人，客户的项目经理，客户的领导，我们的开发，我们的UX，项目经理，还有交付的lead，所有人都不容易。

《项目经理是大傻逼吗》这篇文章就是为了纪念这个项目，或者说是被这个项目驱动出来的。

6月之后回到办公室，在一个海外交付项目上。说是一个项目，中间其实换了6，7个不同的工作内容（出钱的是同一个客户而已）。总之一片混乱，所幸我们在10月前就结束了和这个客户的合作。这个项目事实上除了锻炼项目上人的耐心外，基本毫无益处。甚至对于很多毕业生来说，是深刻的伤害。

10月之后，我难得的在beach上待了下来，而且一待就是3个月。中间在一个联合国的项目上工作了2周，然后就是为另外一个咨询项目准备了几周方案。当然，闲是不可能闲着的。在beach上，如果不出意外，肯定会比项目上更忙！比如打黑工啊，内部什么系统的改进啊，总是有好多事情。

由于有一些本地的项目机会，而我又不在具体项目上，就来做这个售前的角色。帮助客户梳理需求，分析问题，设计方案，计算工作量等等。但是这个过程往往循环往复，一轮接着一轮，在合同确认之前，需要很多次讨论和交流。这应该不会是我自己的一个方向，在项目上写代码，培养新人，分享自己的学习所得，和他人一起进步，是我自己比较有热情的方向。

技术方面

在海外交付项目上，乏善足陈，项目中用到的也是非常厚重，已经至少10年的技术。通常来看，这样的大组织，没有人对要做的事情真正关心。好不容易遇到一个特别靠谱的人，结果我们的项目又结束了。国内项目上倒是有很多有意思的东西：

如何在前端代码中很好的使用MVC

流畅的前端开发模式

如何做前端的测试

上面这三点，我希望可以找时间整理出一本电子书，可以让没有 工程级 做过项目的前端工程师能有一个参考。

另一方面，由于项目的压力，和项目人员的特殊性（开发就俩人，一个做前端，一个做后端，要集成就pair一下），所以很多实践都没有应用，比如结对，自动化测试等，做的都不够好。虽然我们很推崇，强调CI/CD的实践，但是当和客户的后端系统集成时，就各种悲剧。

联合国的项目上，技术栈比较新颖，上一家的技术人员使用了他们当时能找到的所有酷炫的新技术，并用在了项目中，然后他们公司被收购。留给我们的在今年来看，依然是比较新的：

React

Reflux

ES6

mocha/chai

而在国内售前，基本上没有写过一行代码，更多是更高层次（高不一定是好哦）的工作。确认需求，估算工作量，确定方案（前后端测试，开发方式，部署策略，自动化测试等等）。

2016年，我希望可以多学习一些具体的编程知识，比如：

mongodb

数据分析，数据挖掘

容器技术如docker

书籍

今年读了一些技术方面的书，更多的则是一些非技术类的。《自私的基因》是在2012年11月去墨尔本时，在广州白云机场买的，路上10个小时，读了几页。直到2015年才又拿起来，读了两章左右，基本上颠覆了我之前建立的对“进化论”的认识。

另外读了一些科普类的，比如《哲学家在干了些什么》，《上帝掷骰子吗》等，又扫了一次盲。再就是一些佛教相关的书籍，《西藏生死书》，《能断：金刚经》，《正见》等，人生观和价值观得到了刷新。

技术类的，主要是一些与具体技术关系不太大的，比如《恰如其分的软件架构》，《企业级应用架构模式》，《发布！》，《实例化需求》，《持续发布》之类。

虽然竣工于2014年，但是我的一本著作和一本译作都是2015年才发布出来，那就算作2015年的吧：

社区

今年在深圳的时候，有幸和ThoughtWorks的首席科学家 马丁.福勒 在同一次活动中作为讲师。

回到西安之后，在本地社区中还讲过一个 前端工程师需要掌握的技能列表 的session

2016年希望可以做一些更加深入的topic，以及一些更有意思，可以帮助到更多已经 在路上 的工程师们。

People Development

这个不知道如何翻译了，但是确实做了一些具体的事情：

给我的sponsee们安排了读书会

组织了一次《编写可维护的JavaScript》的workshop

组织sponsee来做一个side project

组织《Web开发实战》的workshop

我自己总结出来了一套组织workshop的方式，其实很简单：

做好计划，做好课表，做好课件 找学员，同时从学员里找出 有基础，而且有意愿接着run workshop的人 讲课，收集feedback，并改进课表，课件 将run workshop的任务传递给那些 有基础，而且有意愿接着run workshop的人

2016年希望可以找到更多的 候选人 ，并帮助他们成为更好的讲师，教练。

总的感悟

总体的感觉是很忙，各种事情千头万绪，没有了清晰的一个vision，也没有了指导，自身的发展方向也变得模糊起来。一部分原因可能是压力的方向变了，在项目上的单一的压力下总是可以找出一些事情来的，但是在项目之外，各种可见不可见的压力都慢慢浮现。对于这些隐形的，不可见的，但是又可以感受到的压力，需要认真思索对策，然后想办法搞定。

学习上有点“半瓶醋”的感觉，很多技术都接触了，但是不见得深入。缺乏空杯心态，这个是2016年希望自己能改进的地方。另一方面，希望在一个IT系统的架构层面有一些积累，以便在考虑项目的问题时，能够更加全面，而不至于陷入细节，只见树木，不见森林。

2016，当然还会很忙，只是希望忙的过程中可以多一些快乐。