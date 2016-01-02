2015年总结
2015年在不经意间就过去了。又是一年。按照惯例，我会在年末回顾一下这一年自己的进步，收获以及一些感慨（牢骚）。然后对来年做一点展望，看看什么地方可以做的更好。
项目经历
今年基本上经历了三个项目，性质也都不一样：
- 海外交付
- 国内交付
- 国内售前
3月前的项目以及没有什么印象了，依稀觉得项目上的所有实践都是“错”的，可能由于太过与荒诞，所以大脑自行将这段抹去了。
4月到6月在深圳的一个国内交付项目上，交付压力还挺大。不过也是在这个项目上，非常直接的体会到了其他角色的不容易。无论是客户的接口人，客户的项目经理，客户的领导，我们的开发，我们的UX，项目经理，还有交付的lead，所有人都不容易。
《项目经理是大傻逼吗》这篇文章就是为了纪念这个项目，或者说是被这个项目驱动出来的。
6月之后回到办公室，在一个海外交付项目上。说是一个项目，中间其实换了6，7个不同的工作内容（出钱的是同一个客户而已）。总之一片混乱，所幸我们在10月前就结束了和这个客户的合作。这个项目事实上除了锻炼项目上人的耐心外，基本毫无益处。甚至对于很多毕业生来说，是深刻的伤害。
10月之后，我难得的在beach上待了下来，而且一待就是3个月。中间在一个联合国的项目上工作了2周，然后就是为另外一个咨询项目准备了几周方案。当然，闲是不可能闲着的。在beach上，如果不出意外，肯定会比项目上更忙！比如打黑工啊，内部什么系统的改进啊，总是有好多事情。
由于有一些本地的项目机会，而我又不在具体项目上，就来做这个售前的角色。帮助客户梳理需求，分析问题，设计方案，计算工作量等等。但是这个过程往往循环往复，一轮接着一轮，在合同确认之前，需要很多次讨论和交流。这应该不会是我自己的一个方向，在项目上写代码，培养新人，分享自己的学习所得，和他人一起进步，是我自己比较有热情的方向。
技术方面
在海外交付项目上，乏善足陈，项目中用到的也是非常厚重，已经至少10年的技术。通常来看，这样的大组织，没有人对要做的事情真正关心。好不容易遇到一个特别靠谱的人，结果我们的项目又结束了。国内项目上倒是有很多有意思的东西：
- 如何在前端代码中很好的使用MVC
- 流畅的前端开发模式
- 如何做前端的测试
上面这三点，我希望可以找时间整理出一本电子书，可以让没有
工程级做过项目的前端工程师能有一个参考。
另一方面，由于项目的压力，和项目人员的特殊性（开发就俩人，一个做前端，一个做后端，要集成就pair一下），所以很多实践都没有应用，比如结对，自动化测试等，做的都不够好。虽然我们很推崇，强调CI/CD的实践，但是当和客户的后端系统集成时，就各种悲剧。
联合国的项目上，技术栈比较新颖，上一家的技术人员使用了他们当时能找到的所有酷炫的新技术，并用在了项目中，然后他们公司被收购。留给我们的在今年来看，依然是比较新的：
- React
- Reflux
- ES6
- mocha/chai
而在国内售前，基本上没有写过一行代码，更多是更高层次（高不一定是好哦）的工作。确认需求，估算工作量，确定方案（前后端测试，开发方式，部署策略，自动化测试等等）。
2016年，我希望可以多学习一些具体的编程知识，比如：
- mongodb
- 数据分析，数据挖掘
- 容器技术如docker
书籍
今年读了一些技术方面的书，更多的则是一些非技术类的。《自私的基因》是在2012年11月去墨尔本时，在广州白云机场买的，路上10个小时，读了几页。直到2015年才又拿起来，读了两章左右，基本上颠覆了我之前建立的对“进化论”的认识。
另外读了一些科普类的，比如《哲学家在干了些什么》，《上帝掷骰子吗》等，又扫了一次盲。再就是一些佛教相关的书籍，《西藏生死书》，《能断：金刚经》，《正见》等，人生观和价值观得到了刷新。
技术类的，主要是一些与具体技术关系不太大的，比如《恰如其分的软件架构》，《企业级应用架构模式》，《发布！》，《实例化需求》，《持续发布》之类。
虽然竣工于2014年，但是我的一本著作和一本译作都是2015年才发布出来，那就算作2015年的吧：
社区
今年在深圳的时候，有幸和ThoughtWorks的首席科学家
马丁.福勒在同一次活动中作为讲师。
回到西安之后，在本地社区中还讲过一个
前端工程师需要掌握的技能列表的session
2016年希望可以做一些更加深入的topic，以及一些更有意思，可以帮助到更多已经
在路上的工程师们。
People Development
这个不知道如何翻译了，但是确实做了一些具体的事情：
- 给我的sponsee们安排了读书会
- 组织了一次《编写可维护的JavaScript》的workshop
- 组织sponsee来做一个side project
- 组织《Web开发实战》的workshop
我自己总结出来了一套组织workshop的方式，其实很简单：
- 做好计划，做好课表，做好课件
- 找学员，同时从学员里找出
有基础，而且有意愿接着run workshop的人
- 讲课，收集feedback，并改进课表，课件
- 将run workshop的任务传递给那些
有基础，而且有意愿接着run workshop的人
2016年希望可以找到更多的
候选人，并帮助他们成为更好的讲师，教练。
总的感悟
总体的感觉是很忙，各种事情千头万绪，没有了清晰的一个vision，也没有了指导，自身的发展方向也变得模糊起来。一部分原因可能是压力的方向变了，在项目上的单一的压力下总是可以找出一些事情来的，但是在项目之外，各种可见不可见的压力都慢慢浮现。对于这些隐形的，不可见的，但是又可以感受到的压力，需要认真思索对策，然后想办法搞定。
学习上有点“半瓶醋”的感觉，很多技术都接触了，但是不见得深入。缺乏空杯心态，这个是2016年希望自己能改进的地方。另一方面，希望在一个IT系统的架构层面有一些积累，以便在考虑项目的问题时，能够更加全面，而不至于陷入细节，只见树木，不见森林。
2016，当然还会很忙，只是希望忙的过程中可以多一些快乐。