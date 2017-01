CI上的Web前端性能测试

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

FROM jenkins:latest # Env ENV PHANTOMJS_VERSION 1.9.6 ENV PHANTOMJS_YSLOW_VERSION 3.1.8 ENV SHARE_BIN /var/share # Install stuff by using root USER root RUN apt-get update RUN apt-get upgrade -y RUN apt-get install -y git wget libfreetype6 libfontconfig bzip2 RUN mkdir -p $SHARE_BIN RUN wget -q --no-check-certificate -O /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 \ https://bitbucket.org/ariya/phantomjs/downloads/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 RUN tar -xjf /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 -C /tmp RUN rm -f /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 RUN mv /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64/ $SHARE_BIN/phantomjs RUN ln -s $SHARE_BIN/phantomjs/bin/phantomjs /usr/bin/phantomjs RUN wget -q --no-check-certificate -O /tmp/yslow-phantomjs-$PHANTOMJS_YSLOW_VERSION.zip \ http://yslow.org/yslow-phantomjs-$PHANTOMJS_YSLOW_VERSION.zip RUN unzip /tmp/yslow-phantomjs-$PHANTOMJS_YSLOW_VERSION.zip -d $SHARE_BIN/ USER jenkins