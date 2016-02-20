CI上的Web前端性能测试

Web站点的响应速度

雅虎在2006年就发布了一份提升Web站点响应速度的最佳实践指南。该指南包含了35条规则，分为7个类别。这些规则已经被广泛使用，并指导人们在新的站点设计时更有针对性的考虑问题。这份指南已经成了Web前端性能度量的一个事实标准了。

YSlow是一个基于这份指南的测试工具，它可以测试一个站点是否“慢”，以及为什么“慢”？你可以通过很多方式来使用YSlow，比如Firefox，Chrome的插件，命令行工具，甚至PhantomJS这样的无头（Headless）浏览器。YSlow会检测你的站点中的资源是否没有压缩，是否缺失了超时设置，更进一步，它还会检测你的JS/CSS是否已经压缩/精简化，图片的尺寸，是否使用了CDN等等很多的维度。它还可以生成很多格式的报告，比如打分信息，TAP协议的输出，以及junit测试报告的格式。

我们这里讨论如何在持续集成服务器上设置一个 YSlow 任务，这个任务会在每次构建之后，测试你应用的性能指标，以帮助你更快的发现和定位问题。当然，我推荐你在 staging 环境，很多开发者在测试环境，本地开发环境都会启动很多对 Debug 友好的设置，比如未压缩的JS/CSS，没有超时设置的响应等，这会导致该构建任务的 打分 不够准确。

搭建CI环境

按照传统方式，如果要搭建一个这样的CI任务，我们需要至少做这样一些事情：

安装JDK

安装Jenkins

安装PhantomJS

安装YSlow.js脚本

然后设置环境变量，在Jenkins上创建任务，并运行YSlow.js脚本。这个任务很简单，只需要设置好参数，然后将结果输出为Jenkins上的报告即可。比如：

1 2 $ phantomjs /var/share/yslow.js -i grade -threshold "B" -f junit \ http://bookmarks-frontend.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/ > yslow.xml

-i grade 展示打分（grade）信息（还可以是basic/stats/all）等

展示打分（grade）信息（还可以是basic/stats/all）等 -threshold "B" 指定失败的阈值为B

指定失败的阈值为B -f junit 输出为 junit 识别的XML格式

这里的阈值可以是数字（0-100分），字母（A-F级别）或者一个JSON字符串（混合使用）

1 -threshold '{"overall": "B", "ycdn": "F", "yexpires": 85}'

上面的命令会测试站点 http://bookmarks-frontend.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/ 的各项指标，并应用雅虎的那35条规则，并最终生成一个 junit 测试报告格式的文件： yslow.xml 。

但是维护CI环境是一个比较麻烦的事情，而且既然每个项目都可能会用到这样的 基础设施 ，一种好的做法就是将其做成一个 镜像 保存起来，以方便其他项目的复用！这里我们使用 docker 来安装和配置我们的CI环境，配置完成之后，我们可以将 docker 的镜像分享给其他团队，也可以供我们在下一个项目中使用。

基于docker/docker-compose的环境搭建

在docker出现之前，我们要搭建一个 测试 或者 staging 环境，往往需要很多个不同角色的机器：有专门的数据库服务器，文件服务器，缓存服务器，Web服务器，反向代理等等。这样在成本上显然是个不小的开销，如果将所有不同的组件部署在同一台机器上，则又可能互相干扰，只需要一个小小的失误，整个系统就需要重新配置。更可怕的是，这个环境和生产系统不一致，那么很可能真实的错误要等到系统上线之后才会被发现。

比如在2012年，我所在的一个项目中，客户的系统采用传统的J2EE架构。本地开发中，我们使用了Jetty作为容器，而 测试 和 Staging 环境使用了Tomcat。由于Tomcat对空格的处理和Jetty有所不同，我们在本地测试通过，并且运行良好的代码，在 Staging 变得完全不能工作。这个问题花费了团队很多时间来排查错误。

在 docker 出现之后，我们可以在一台物理机器上运行多个互不干涉的容器，每个容器可以是一个组件（比如运行数据库的容器，Web服务器容器等等）。这样不但缩减了成本，而且可以让我们的环境尽可能和生产环境一致（有的项目甚至直接将CI出来的镜像应用到生产中）。不过对多个容器的管理是一个很麻烦的事情，好在 docker 提供了docker-compose工具来解决这个问题。使用 docker-compose 可以定义一组互相独立，但是又可以协作在一起的容器，这样我们可以很容易的搭建一个 仿生产 环境。

比如我们可以定义个 docker-compse.yml

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 app : build : . links : - db:postgres ports : - 8000:8000 volumes : - .:/app working_dir : /app entrypoint : /app/start.sh environment : JDBC_DATABASE_URL : jdbc:postgresql://postgres:5432/bookmarks DATABASE_USER : bookmarks-user DATABASE_PASS : bookmarks-password db : image : postgres:9.3 ports : - 5432:5432 environment : POSTGRES_DB : bookmarks POSTGRES_USER : bookmarks-user POSTGRES_PASSWORD : bookmarks-password

这个 docker-compose 定义了两个组件， app 和 db 。 db 使用了 postgres:9.3 镜像，并设置了自己的环境变量。 app 则从当前目录 . 构建一个新的镜像， app 与 db 通过 links 属性连接起来。

如果在当前目录执行 docker-compose build 命令， docker-compose 会找到本地的 Dockerfile ，然后构建出一个 docker 的镜像，并启动该容器，同时，它还会启动 postgres:9.3 容器作为数据库组件。这样我们的环境就被完整的搭建好了。

搭建CI环境

1 2 3 4 5 6 7 app : build : . ports : - 8080:8080 - 50000:50000 volumes : - ./data:/var/jenkins_home

这个配置，表明我们会根据当前目录的 Dockerfile 来构建一个镜像。

通过命令 volumns ，我们将本地目录 ./data 映射为 jenkins_home ，这样我们定义的job信息，以及插件的安装都会放到本地的目录中，方便管理。配置完成之后，构建并启动该容器：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 FROM jenkins:latest # Env ENV PHANTOMJS_VERSION 1.9.6 ENV PHANTOMJS_YSLOW_VERSION 3.1.8 ENV SHARE_BIN /var/share # Install stuff by using root USER root RUN apt-get update RUN apt-get upgrade -y RUN apt-get install -y git wget libfreetype6 libfontconfig bzip2 RUN mkdir -p $SHARE_BIN RUN wget -q --no-check-certificate -O /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 \ https://bitbucket.org/ariya/phantomjs/downloads/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 RUN tar -xjf /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 -C /tmp RUN rm -f /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64.tar.bz2 RUN mv /tmp/phantomjs-$PHANTOMJS_VERSION-linux-x86_64/ $SHARE_BIN/phantomjs RUN ln -s $SHARE_BIN/phantomjs/bin/phantomjs /usr/bin/phantomjs RUN wget -q --no-check-certificate -O /tmp/yslow-phantomjs-$PHANTOMJS_YSLOW_VERSION.zip \ http://yslow.org/yslow-phantomjs-$PHANTOMJS_YSLOW_VERSION.zip RUN unzip /tmp/yslow-phantomjs-$PHANTOMJS_YSLOW_VERSION.zip -d $SHARE_BIN/ USER jenkins

执行下面的命令来设置并启动CI服务器：

1 docker-compose up

创建新任务，并指定该任务执行的命令为：

1 2 $ phantomjs /var/share/yslow.js -i grade -threshold "B" -f junit \ http://bookmarks-frontend.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/ > yslow.xml

由于此时 phantomjs 已经被安装到了容器中，我们可以直接在jenkins中使用。运行结束之后，这个命令会生成一个报告：

没有压缩内容

没有添加过期的头信息

在产品环境，我们需要使用反向代理来添加这些头信息，以保证最终用户在使用Web站点时的体验。

总结

我们只需要很少的配置就可以设置好一个工作良好的CI任务，这样在程序员某天引入了未经压缩的JS/CSS或者UX不小心提供了巨大而未经处理的图片时，你可以尽快的得到通知，并在正是上线之前发现这些问题。

代码配置在这里。