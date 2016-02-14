知识漩涡

只需稍加留意，我们就会发现自己被各种技术，工具包围。ThoughtWorks的技术雷达差不多每隔半年就会更新一次，而项目中更是会遇到很多已经从技术雷达上消失的技术，项目上的旧技术/旧框架还在服役，新的技术/工具/语言/框架又在迅速的出现，有些昙花一现，迅速被新的后来者取代，有的留下来了，不过也都在不断的演化，改变（不兼容的API，不同的版本等等随处可见）。

如果你不幸是一个前端工程师，那么这个更新速度还要更加迅速。三年前 Backbone 是主流，两年前是 Angular.js ，去年是 React ，紧接着 Flux ， Reflux 等作为React的扩展而成为了新的主流； Grunt 流行过一段时间，很快被 Gulp 替代，而新的 Webpack 又依稀有大一统的趋势。每周几乎都能看到新的框架涌现，双向绑定，虚拟DOM，事件代理，同构，后端渲染，更友好的语法糖，更快的执行速度等等等等，几乎任何一个方向都有无穷无尽的变化。

而后端也好不到哪里去，容器技术，Web框架，ORM，构建脚本，自动化测试工具，依赖管理，应用服务器等等，你总有很多的选项，却又无法在事先区分到底哪个技术/工具更靠谱，更适合项目。

置身其中，往往有眼花缭乱，应接不暇的感觉。知识工作者当然需要终身不断的学习，但是像目前这种节奏，我很怀疑这是一种健康的状态。周围经常有人抱怨，好不容易上手了一个前端的MVC框架，一看周围的项目，大家已经在spike另外的框架/工具了（这意味着你在项目上无法使用该框架了……）。仅仅从学习的速度上来讲，我们已经远远无法跟上科技演化的节奏了，这是人类自身的一种限制。

知识的陷阱

假设你在一个 Ruby 项目上，学习了 Rails/ActiveRecord/RSpec/MySQL 。如果下一个项目还是 Ruby ，同样的技术站，你会觉得这是一种重复，因为除了业务逻辑、业务对象变化了之外，并没有新的内容，还是同样的技术。如果下一个项目是 Python ，技术栈变成了 Django/nose/PostgreSQL ，你可能会觉得有所提升，因为学到了不同的技术，框架，共建工具，测试工具等等，其实仔细观察，这还是一种重复，古人云：“换汤不换药”者，是也。

在目前我们所处的时代，信息以远远超过人们能接受的速度不断的被创造出来，一方面信息传播的速度大大提升了，另一方面是信息传播的渠道也极具多样化。我们无时无刻不被过载的信息包围着，即使你不主动的去尝试获取新的信息，手机App里的微信，微博，Flipboard，Pocket，知乎，开发者头条，Feedly，果壳，丁香园等等的推送已经足以提供给你足够的信息（大部分甚至都来不及消费就变成了历史信息而被忽略）。

以我自己为例，从2015年10月到现在（2016年2月），我学习了很多东西，看一下下面这张图：

图中的灰色方框中的内容是项目要求的知识，另外的则是我根据自己的兴趣学习的（两者基本上各占一半）。事实上有很多内容（尤其是根据自己兴趣学习的）在真正要使用时，可能还需要学一遍。这些内容可能让我产生了我学到了好多东西的错觉。其实这个在另一个角度显现了技术人员的一个误区：以为自己可以掌握所有软件开发相关的知识（或者说太过于纵容自己的好奇心和兴趣）。

过载的信息

身处这样的信息过载环境，我们很难不为自己对信息的缺乏而感到不安，担心自己错过了什么重要的信息，这种担心和焦虑会促使我们进一步将时间消耗在对信息的获取上，从而更无暇思考什么是真正重要的。

《如何阅读一本书》将书分为两类：一种是提供资讯/信息（known）的，一种是帮助你理解（understand）信息的。相对于理解来讲，资讯本身其实并不那么重要。我们大部分人目前采用的碎片化的阅读方式无法提供给我们足够的“理解力”。我们都有这样的体验，有些书特别耗费脑力，读起来很累，而另一些书则非常轻松，易于消费。碎片话的阅读方式易于消费，只需要很少的思考就可以读懂，但是危害严重，它们并不会让帮助你提升理解力。

但是直觉上我们会选择容易的事情来做，虽然这种浅层次的阅读只对扩展信息/资讯有帮助，对提升理解力则几乎无用。而我们在处理日常工作中的问题时，能真正帮助的，只有理解了的那部分知识。我在2014年，曾经有几个月屏蔽了所有微信，微博，内容聚合类的应用，也尽量少的去技术论坛，每天就是写代码，读纸质书，除了最初几天的忐忑之外，整个过程的收获非常大（而且也没有漏掉任何重要的信息）。

知识框架

技术人员有时候会有一种想要把所有技术都掌握的 执念 ，这在局外人来看是一种荒诞不经的想法，但是置身其中，你很难看出这一点。毕竟，有意思的东西是在太多了，各种范式的编程语言，编译器技术，人工智能，数据可视化，地理信息系统，嵌入式设备，软硬件结合，大数据，自动化测试等等，每一个方向都有无穷无尽的有意思的东西。

但是在知识规模如此巨大的今天，一个人是无法掌握所有技术的（更不用说新的技术还在不断的涌现出来）！这就要求我们有节制的来聚焦在某些技术上，而视其他技术如无物。当然这需要很大的勇气和魄力，不过唯有如此，技术人员才有可能有真正的长进和成就。

我基于自己的经验，绘制了一个 Web开发 方面的知识框架，这个框架上包含了一个比较全的技能/知识集合，也是我认为一个 Web开发 人员应该掌握的一些知识点。

在成为一个专家之前，你需要先对要学习的领域有一个全面的认识。也就是说，做 Web开发 ，需要尽可能覆盖到这个框架上的所有点。一旦完成了这棵树上的所有节点，就不用再去做第二次了，这时候你可以尝试找到树上的某一个分支，深入下去。这个听起来好像和我之前文章中的观点有所矛盾，其实不然。我在《我们真的缺前端工程师》一文中提到过，工程师不应该将自己束缚在前端开发上，要了解整个软件开发的全生命周期。这里的观点其实是一致的，即首先要了解软件开发全生命周期中的所有节点，然后再有所侧重的去找自己的兴趣点来发展，即：先建立广度，再建立深度。

应对方法

对于知识的陷阱

当因自己的兴趣（而不是项目驱动，也就是没有实际的土壤来验证）而想要学习一个新的知识时，对照 知识框架 ，如果发现你已经在历史上学过它了，那就强迫自己放弃这个念头。比如如果你很熟悉用 rspec 来编写测试，忽然有一天心血来潮，想要学习JUnit，正确的做法就是泡杯茶，等这种冲动自己过去。相信我，一旦有了Java项目，你可以非常快速的掌握JUnit，而且很快会找到对应的feature，就像一个长期工作在Java技术栈上的同事那样！

对于过载的信息

实践中，首先要令自己相信： 你无法掌握所有的知识，即使仅仅在软件开发领域 。有了这个大前提之后，你只需要采取 先建立广度，再建立深度 的原则即可：

做减法（在建立了 知识框架 之后，有针对性的学习）

之后，有针对性的学习） 主动，深度阅读经典

为那些 有趣但非自己关注方向 的知识赋予较低的优先级