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保护你的API（下）

前后端分离之后

前后端分离之后，在部署上通过一个反向代理就可以实现动静态分离，跨域问题的解决等。但是一旦引入鉴权，则又会产生新的问题。通常来说，鉴权是对于后台API/API背后的资源的保护，即未经授权的用户不能访问受保护资源

要实现这个功能有很多种方式，在应用程序之外设置完善的安全拦截器是最常见的方式。不过有点不够优雅的是，一些不太纯粹的、非功能性的代码和业务代码混在同一个代码库中。

另一方面，各个业务系统都可能需要某种机制的鉴权，所以很多企业都会搭建SSO机制，即Single Sign-On。这样可以避免人们在多个系统创建不同账号，设置不同密码，不同的超时时间等等。如果SSO系统已经先于系统存在了很久，那么新开发的系统完全不需要自己再配置一套用户管理机制了（一般SSO只会完成鉴权鉴别的部分，授权还是需要各个业务系统自行处理）。

本文中，我们使用基础设施（反向代理）的一些配置，来完成保护未授权资源的目的。在这个例子中，我们假设系统由这样几个服务器组成：

系统组成

这个实例中，我们的系统分为三部分

  1. kanban.com:8000（业务系统前端）
  2. api.kanban.com:9000（业务系统后端API）
  3. sso.kanban.com:8100 （单点登录系统，登陆界面）

前端包含了HTML/JS/CSS等资源，是一个纯静态资源，所以本地磁盘即可。后端API则是一组需要被保护的API（比如查询工资详情，查询工作经历等）。最后，单点登录系统是一个简单的表单，用户填入用户名和密码后，如果登录成功，单点登录会将用户重定向到登录前的位置。

我们举一个具体场景的例子：

  1. 未登录用户访问http://kanba.com:8000/index.html
  2. 系统会重定向用户到http://sso.kanban.com:8100/sso?return=http://kanba.com:8000/index.html
  3. 用户看到登录页面，输入用户名、密码登录
  4. 用户被重定向回http://kanba.com:8000/index.html
  5. 此外，index.html页面上的app.jsapi.kanban.com:9000的访问也得到了授权

环境设置

简单起见，可以通过修改/etc/hosts文件来设置服务器环境：

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127.0.0.1 sso.kanban.com
127.0.0.1 api.kanban.com
127.0.0.1 kanban.com

nginx及auth_request

反向代理nginx有一个auth_request的模块。在一个虚拟host中，每个请求会先发往一个内部location，这个内部的location可以指向一个可以做鉴权的Endpoint。如果这个请求得到的结果是200，那么nginx会返回用户本来请求的内容，如果返回401，则将用户重定向到一个预定义的地址：

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server {
    listen 8000;
    server_name kanban.com;

    root /usr/local/var/www/kanban/;

    error_page 401 = @error401;

    location @error401 {
        return 302 http://sso.kanban.com:8100/sso?return=$scheme://$http_host$request_uri;
    }

    auth_request /api/auth;

    location = /api/auth {
        internal;

        proxy_pass http://api.kanban.com:9000;

        proxy_pass_request_body     off;

        proxy_set_header Content-Length "";
        proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        if ($http_cookie ~* "w3=(\w+)") {
            set $token "$1";
        }

        proxy_set_header X-KANBAN-TOKEN $token;
    }
}

比如上面这个例子中，auth_request的URL为/api/auth，它是一个内部的location，外部无法访问。在这个locaiton中，请求会被转发到http://api.kanban.com:9000，根据nginx的正则语法，请求将会被转发到http://api.kanban.com:9000/api/auth（我们随后可以看到这个Endpoint的定义）。

我们设置了请求的原始头信息，并禁用了request_body，如果cookie中包含了w3=(\w+)字样，则将这个w3的值抽取出来，并赋值给一个X-KANBAN-TOKEN的HTTP头。

权限Endpoint

对应的/api/auth的定义如下：

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@RestController
@RequestMapping("/auth")
public class AuthController {

    @RequestMapping
    public ResponseEntity<String> simpleAuth(@RequestHeader(value="X-KANBAN-TOKEN", defaultValue = "") String token) {
        if(StringUtils.isEmpty(token)) {
            return new ResponseEntity<>("Unauthorized", HttpStatus.UNAUTHORIZED);
        } else {
            return new ResponseEntity<>("Authorized", HttpStatus.OK);
        }
    }
}

如果HTTP头上有X-KANBAN-TOKEN且值不为空，则返回200，否则返回401。

当这个请求得到401之后，用户被重定向到http://sso.kanban.com:8100/sso

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error_page 401 = @error401;

location @error401 {
    return 302 http://sso.kanban.com:8100/sso?return=$scheme://$http_host$request_uri;
}

SSO组件（简化版）

这里用sinatra定义了一个简单的SSO服务器（去除了实际的校验部分）

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require 'sinatra'
require 'uri'

set :return_url, ''
set :bind, '0.0.0.0'

get '/sso' do
    settings.return_url = params[:return]
    send_file 'public/index.html'
end

post '/login' do
  credential = params[:credential]
  # check credential against database
  uri = URI.parse(settings.return_url)
  response.set_cookie("w3", {
      :domain => ".#{uri.host}",
      :expires => Time.now + 2400,
      :value => "#{credential['name']}",
      :path => '/'
      })
  redirect settings.return_url, 302
end

/sso对应的Login Form是：

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<form action="/login" method="post">
  <input type="text" name="credential[name]" />
  <input type="password" name="credential[password]" />
  <input type="submit">
</form>

当用户提交表单之后，我们只是简单的设置了cookie，并重定向用户到跳转前的URL。

前端页面

这个应用的前端应用非常简单，我们只需要将这些静态文件放到/usr/local/var/www/kanban目录下：

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$ tree /usr/local/var/www/kanban

├── index.html
└── scripts
    ├── app.js
    └── jquery.min.js

其中index.html中引用的app.js会请求一个受保护的资源：

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$(function() {
  $.get('/api/protected/1').done(function(message) {
      $('#message').text(message.content);
  });
});

从下图中的网络请求可以看到重定向的流程：

redirection

总结

本文我们通过配置反向代理，将多个Endpoint组织起来。这个过程可以在应用程序中通过代码实现，也可以在基础设施中通过配置实现，通常来讲，如果可以通过配置来实现的，就尽量将其与负责业务逻辑的代码隔离出来。这样可以保证各个组件的独立性，也可以使得优化和定位问题更加容易。

完整的代码可以在这里下载：

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