保护你的API（下）

前后端分离之后

前后端分离之后，在部署上通过一个反向代理就可以实现动静态分离，跨域问题的解决等。但是一旦引入鉴权，则又会产生新的问题。通常来说，鉴权是对于后台API/API背后的资源的保护，即未经授权的用户不能访问受保护资源。

要实现这个功能有很多种方式，在应用程序之外设置完善的安全拦截器是最常见的方式。不过有点不够优雅的是，一些不太纯粹的、非功能性的代码和业务代码混在同一个代码库中。

另一方面，各个业务系统都可能需要某种机制的鉴权，所以很多企业都会搭建SSO机制，即Single Sign-On。这样可以避免人们在多个系统创建不同账号，设置不同密码，不同的超时时间等等。如果SSO系统已经先于系统存在了很久，那么新开发的系统完全不需要自己再配置一套用户管理机制了（一般SSO只会完成鉴权中鉴别的部分，授权还是需要各个业务系统自行处理）。

本文中，我们使用基础设施（反向代理）的一些配置，来完成保护未授权资源的目的。在这个例子中，我们假设系统由这样几个服务器组成：

系统组成

这个实例中，我们的系统分为三部分

kanban.com:8000 （业务系统前端） api.kanban.com:9000 （业务系统后端API） sso.kanban.com:8100 （单点登录系统，登陆界面）

前端包含了HTML/JS/CSS等资源，是一个纯静态资源，所以本地磁盘即可。后端API则是一组需要被保护的API（比如查询工资详情，查询工作经历等）。最后，单点登录系统是一个简单的表单，用户填入用户名和密码后，如果登录成功，单点登录会将用户重定向到登录前的位置。

我们举一个具体场景的例子：

未登录用户访问 http://kanba.com:8000/index.html 系统会重定向用户到 http://sso.kanban.com:8100/sso?return=http://kanba.com:8000/index.html 用户看到登录页面，输入用户名、密码登录 用户被重定向回 http://kanba.com:8000/index.html 此外， index.htm l页面上的 app.js 对 api.kanban.com:9000 的访问也得到了授权

环境设置

简单起见，可以通过修改/etc/hosts文件来设置服务器环境：

1 2 3 127.0.0.1 sso.kanban.com 127.0.0.1 api.kanban.com 127.0.0.1 kanban.com

nginx及auth_request

反向代理nginx有一个auth_request的模块。在一个虚拟host中，每个请求会先发往一个内部 location ，这个内部的 location 可以指向一个可以做鉴权的Endpoint。如果这个请求得到的结果是200，那么nginx会返回用户本来请求的内容，如果返回401，则将用户重定向到一个预定义的地址：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 server { listen 8000; server_name kanban.com; root /usr/local/var/www/kanban/; error_page 401 = @error401; location @error401 { return 302 http://sso.kanban.com:8100/sso?return=$scheme://$http_host$request_uri; } auth_request /api/auth; location = /api/auth { internal; proxy_pass http://api.kanban.com:9000; proxy_pass_request_body off; proxy_set_header Content-Length ""; proxy_set_header X-Original-URI $request_uri; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; if ($http_cookie ~* "w3=(\w+)") { set $token "$1"; } proxy_set_header X-KANBAN-TOKEN $token; } }

比如上面这个例子中， auth_request 的URL为 /api/auth ，它是一个内部的location，外部无法访问。在这个 locaiton 中，请求会被转发到 http://api.kanban.com:9000 ，根据nginx的正则语法，请求将会被转发到 http://api.kanban.com:9000/api/auth （我们随后可以看到这个Endpoint的定义）。

我们设置了请求的原始头信息，并禁用了request_body，如果cookie中包含了 w3=(\w+) 字样，则将这个w3的值抽取出来，并赋值给一个 X-KANBAN-TOKEN 的HTTP头。

权限Endpoint

对应的 /api/auth 的定义如下：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 @RestController @RequestMapping ( "/auth" ) public class AuthController { @RequestMapping public ResponseEntity < String > simpleAuth ( @RequestHeader ( value = "X-KANBAN-TOKEN" , defaultValue = "" ) String token ) { if ( StringUtils . isEmpty ( token )) { return new ResponseEntity <>( "Unauthorized" , HttpStatus . UNAUTHORIZED ); } else { return new ResponseEntity <>( "Authorized" , HttpStatus . OK ); } } }

如果HTTP头上有 X-KANBAN-TOKEN 且值不为空，则返回200，否则返回401。

当这个请求得到401之后，用户被重定向到 http://sso.kanban.com:8100/sso

1 2 3 4 5 error_page 401 = @error401 ; location @error401 { return 302 http: //sso.kanban.com:8100/sso?return=$scheme://$http_host$request_uri; }

SSO组件（简化版）

这里用 sinatra 定义了一个简单的SSO服务器（去除了实际的校验部分）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 require 'sinatra' require 'uri' set :return_url , '' set :bind , '0.0.0.0' get '/sso' do settings . return_url = params [ :return ] send_file 'public/index.html' end post '/login' do credential = params [ :credential ] # check credential against database uri = URI . parse ( settings . return_url ) response . set_cookie ( "w3" , { :domain => ". #{ uri . host } " , :expires => Time . now + 2400 , :value => " #{ credential [ 'name' ] } " , :path => '/' }) redirect settings . return_url , 302 end

/sso 对应的Login Form是：

1 2 3 4 5 <form action= "/login" method= "post" > <input type= "text" name= "credential[name]" /> <input type= "password" name= "credential[password]" /> <input type= "submit" > </form>

当用户提交表单之后，我们只是简单的设置了 cookie ，并重定向用户到跳转前的URL。

前端页面

这个应用的前端应用非常简单，我们只需要将这些静态文件放到 /usr/local/var/www/kanban 目录下：

1 2 3 4 5 6 $ tree /usr/local/var/www/kanban ├── index.html └── scripts ├── app.js └── jquery.min.js

其中 index.html 中引用的 app.js 会请求一个受保护的资源：

1 2 3 4 5 $ ( function () { $ . get ( '/api/protected/1' ). done ( function ( message ) { $ ( '#message' ). text ( message . content ); }); });

从下图中的网络请求可以看到重定向的流程：

总结

本文我们通过配置反向代理，将多个Endpoint组织起来。这个过程可以在应用程序中通过代码实现，也可以在基础设施中通过配置实现，通常来讲，如果可以通过配置来实现的，就尽量将其与负责业务逻辑的代码隔离出来。这样可以保证各个组件的独立性，也可以使得优化和定位问题更加容易。

完整的代码可以在这里下载：