保护你的API（下）

前后端分离之后
前后端分离之后，在部署上通过一个反向代理就可以实现动静态分离，跨域问题的解决等。但是一旦引入鉴权，则又会产生新的问题。通常来说，鉴权是对于后台API/API背后的资源的保护，即未经授权的用户不能访问受保护资源。
要实现这个功能有很多种方式，在应用程序之外设置完善的安全拦截器是最常见的方式。不过有点不够优雅的是，一些不太纯粹的、非功能性的代码和业务代码混在同一个代码库中。
另一方面，各个业务系统都可能需要某种机制的鉴权，所以很多企业都会搭建SSO机制，即Single Sign-On。这样可以避免人们在多个系统创建不同账号，设置不同密码，不同的超时时间等等。如果SSO系统已经先于系统存在了很久，那么新开发的系统完全不需要自己再配置一套用户管理机制了（一般SSO只会完成鉴权中鉴别的部分，授权还是需要各个业务系统自行处理）。
本文中，我们使用基础设施（反向代理）的一些配置，来完成保护未授权资源的目的。在这个例子中，我们假设系统由这样几个服务器组成：
系统组成
这个实例中，我们的系统分为三部分
kanban.com:8000（业务系统前端）
api.kanban.com:9000（业务系统后端API）
sso.kanban.com:8100（单点登录系统，登陆界面）
前端包含了HTML/JS/CSS等资源，是一个纯静态资源，所以本地磁盘即可。后端API则是一组需要被保护的API（比如查询工资详情，查询工作经历等）。最后，单点登录系统是一个简单的表单，用户填入用户名和密码后，如果登录成功，单点登录会将用户重定向到登录前的位置。
我们举一个具体场景的例子：
- 未登录用户访问
http://kanba.com:8000/index.html
- 系统会重定向用户到
http://sso.kanban.com:8100/sso?return=http://kanba.com:8000/index.html
- 用户看到登录页面，输入用户名、密码登录
- 用户被重定向回
http://kanba.com:8000/index.html
- 此外，
index.html页面上的
app.js对
api.kanban.com:9000的访问也得到了授权
环境设置
简单起见，可以通过修改/etc/hosts文件来设置服务器环境：
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nginx及auth_request
反向代理nginx有一个auth_request的模块。在一个虚拟host中，每个请求会先发往一个内部
location，这个内部的
location可以指向一个可以做鉴权的Endpoint。如果这个请求得到的结果是200，那么nginx会返回用户本来请求的内容，如果返回401，则将用户重定向到一个预定义的地址：
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比如上面这个例子中，
auth_request的URL为
/api/auth，它是一个内部的location，外部无法访问。在这个
locaiton中，请求会被转发到
http://api.kanban.com:9000，根据nginx的正则语法，请求将会被转发到
http://api.kanban.com:9000/api/auth（我们随后可以看到这个Endpoint的定义）。
我们设置了请求的原始头信息，并禁用了request_body，如果cookie中包含了
w3=(\w+)字样，则将这个w3的值抽取出来，并赋值给一个
X-KANBAN-TOKEN的HTTP头。
权限Endpoint
对应的
/api/auth的定义如下：
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如果HTTP头上有
X-KANBAN-TOKEN且值不为空，则返回200，否则返回401。
当这个请求得到401之后，用户被重定向到
http://sso.kanban.com:8100/sso
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SSO组件（简化版）
这里用
sinatra定义了一个简单的SSO服务器（去除了实际的校验部分）
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/sso对应的Login Form是：
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当用户提交表单之后，我们只是简单的设置了
cookie，并重定向用户到跳转前的URL。
前端页面
这个应用的前端应用非常简单，我们只需要将这些静态文件放到
/usr/local/var/www/kanban目录下：
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其中
index.html中引用的
app.js会请求一个受保护的资源：
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从下图中的网络请求可以看到重定向的流程：
总结
本文我们通过配置反向代理，将多个Endpoint组织起来。这个过程可以在应用程序中通过代码实现，也可以在基础设施中通过配置实现，通常来讲，如果可以通过配置来实现的，就尽量将其与负责业务逻辑的代码隔离出来。这样可以保证各个组件的独立性，也可以使得优化和定位问题更加容易。
完整的代码可以在这里下载：