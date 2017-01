保护你的API（下）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

require 'sinatra' require 'uri' set :return_url , '' set :bind , '0.0.0.0' get '/sso' do settings . return_url = params [ :return ] send_file 'public/index.html' end post '/login' do credential = params [ :credential ] # check credential against database uri = URI . parse ( settings . return_url ) response . set_cookie ( "w3" , { :domain => ". #{ uri . host } " , :expires => Time . now + 2400 , :value => " #{ credential [ 'name' ] } " , :path => '/' }) redirect settings . return_url , 302 end