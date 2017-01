1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

int main ( int argc , char * argv []) { int serversock ; struct sockaddr_in server ; if ( argc != 2 ) { fprintf ( stderr , "USAGE: server <port>

" ); exit ( - 1 ); } if (( serversock = socket ( PF_INET , SOCK_STREAM , IPPROTO_TCP )) < 0 ) { fprintf ( stderr , "Failed to create socket

" ); exit ( - 1 ); } setup_sockaddr ( & server ); if ( bind ( serversock , ( struct sockaddr * ) & server , sizeof ( server )) < 0 ) { fprintf ( stderr , "Failed to bind the server socket

" ); exit ( - 1 ); } if ( listen ( serversock , MAXPENDING ) < 0 ) { fprintf ( stderr , "Failed to listen on server socket

" ); exit ( - 1 ); } //... }