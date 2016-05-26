高效幻象

通过对自己的行为观察，我发现在很多时候，我以为我掌握了的知识和技能其实并不牢靠。我引以为豪的 高效 其实犹如一个彩色的肥皂泡，轻轻一碰就会破碎，散落一地。

你可能只是精通搜索

我们现在所处的时代，信息爆炸，每个人每天都会接触，阅读很多的信息，快速消费，快速遗忘。那种每天早上起来如同皇帝批阅奏折的、虚假的误以为掌握知识的错觉，驱动我们进入一个恶性循环。

即使在我们真的打算解决问题，进行主动学习时，更多的也只是在熟练使用搜索引擎而已（在一个领域待久了，你所使用的关键字准确度自然要比新人高一些，仅此而已）。精通了高效率搜索之后，你会产生一种你 精通搜索到的知识本身 的错觉。

如何写一个Shell脚本

在写博客的时候，我通常会在文章中配图。图片一般会放在一个有固定格式的目录中，比如现在是2016年5月，我本地就会有一个名为 $BLOG_HOME/images/2016/05 的目录。由于使用的是 markdown ，在插入图片时我就不得不输入完整的图片路径，如： /images/2016/05/stack-overflow.png 。但是我又不太记得路径中的 images 是单数( image )还是复数( images )，而且图片格式又可能是 jpg , jpeg , gif 或者 png ，我也经常会搞错，这会导致图片无法正确显示。另外，放入该目录的原始文件尺寸有可能比较大，我通常需要将其缩放成800像素宽（长度无所谓，因为文章总是要从上往下阅读）。

为了自动化这个步骤，我写了一个小的Shell脚本。当你输入一个文件名如： stack-overflow.png 后，它会缩放这个文件到800像素宽，结果是一个新的图片文件，命名为 stack-overflow-resized.png ，另外它将符合 markdown 语法的文件路径拷贝到剪贴板里： /images/2016/05/stack-overflow-resized.png ，这样我在文章正文中只需要用 Command+V 粘贴就可以了。

有了思路，写起来就很容易了。缩放图片的命令我是知道的：

1 $ convert -resize 800 stack-overflow.png stack-overflow-resized.png

但是要在文件明上加入 -resized ，需要分割文件名和文件扩展名，在 Bash 里如何做到这一点呢？Google一下：

1 2 3 4 5 6 7 FULLFILE = $1 FILENAME = $( basename "$FULLFILE" ) EXTENSION = "${FILENAME##*.}" FILENAME = "${FILENAME%.*}" convert -resize 800 $FULLFILE $FILENAME -resized.EXTENSION

难看是有点难看，不过还是可以工作的。接下来是按照当前日期生成完整路径， date 命令我是知道的，而且我知道它的 format 格式很复杂，而且跟 JavaScript 里Date对象的 format 又不太一样（事实上，世界上有多少种日期工具，基本上就有多少种格式）。再Google一下：

1 $ date + "/images/%Y/%m/"

最后一步将路径拷贝到剪贴板也容易，Mac下的 pbcopy 我也会用： echo 一下字符串变量，再管道到 pbcopy 即可：

1 2 PREFIX = ` date + "/images/%Y/%m/" ` echo "$PREFIX$FILENAME-resized.EXTENSION" | pbcopy

但是将内容粘贴到 markdown 里之后，我发现这个脚本多了一个换行。我想这个应该是 echo 自己的行为吧，会给字符串自动加上一个换行符。Google一下，发现加上 -n 参数就可以解决这个问题。

好了，完整的脚本写好了：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 #!/bin/bash FULLFILE = $1 FILENAME = $( basename "$FULLFILE" ) EXTENSION = "${FILENAME##*.}" FILENAME = "${FILENAME%.*}" convert -resize 800 $FULLFILE $FILENAME -resized.EXTENSION PREFIX = ` date + "/images/%Y/%m/" ` echo -n "$PREFIX$FILENAME-resized.EXTENSION" | pbcopy

嗯，还不错，整个过程中就用了我十几分钟时间而已，以后我在写博客时插入图片就方便多了！

不过等等，好像有点不对劲儿，我回过头来看了看这段脚本：7行代码只有1行是我独立写的！没有 Google 的话，查看 man date 和 man echo 也可以解决其中一部分问题，不过文件扩展名部分估计又得花较长时间。

仔细分析一下，之前的成就感荡然无存。

更多的例子

我相信，过几周我再来写这样一个简单的脚本时，上面那一幕还是会出现。开发者的IDE的外延已经将 Google 和 Stack Overflow 集成了。很难想象没有这两个IDE的 插件 我要怎样工作。

其实除此之外，日常工作中这样的事情每时每刻都在发生：

Ansible里如何创建一个给用户 robot 读写权限的目录？ Python 3中启动简单HTTPServer的命令是？ Spring Boot的Gradle String是？ Mongodb中如何为用户 robot 授权？ Gulp里一个Task依赖另一个Task怎么写？

等等等等，这个列表可以根据你的技术栈，偏向前端/后端的不同而不同，但是相同的是在 Google 和 Stack Overflow 上搜索，阅读会浪费很多时间，而这些本来都是可以避免的。

肌肉记忆

大脑在对信息存储上有很高级的设计，如果某件事情不值得记忆，大脑会自动过滤掉（比如我们很容易获得的搜索结果）。而对于那些频繁发生，计算结果又不会变化的信息，大脑会将其下放到“更低级别”的神经去记忆。比如各种运动中的肌肉记忆，习武之人梦寐以求的“拳拳服膺”，“不期然而然，莫知之而至”。

这里也有两个小例子：

一个C语言的小程序

上周末我买了一个茶轴的机械键盘，打开包装之后我很兴奋，赶紧插在我的笔记本上，打开一个编辑器，心说敲一些代码体验一下。几秒钟后，我发现敲出来的是：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # include <stdio.h> # include <stdlib.h> int main ( int argc , char * argv []) { if ( argc != 3 ) { fprintf ( stderr , "Usage: %s ip port

" , argv [ 0 ]); return - 1 ; } fprintf ( stdout , "Connecting to %s %d

" , argv [ 1 ], atoi ( argv [ 2 ])); return 0 ; }

然后在命令行里

1 2 3 4 5 6 $ gcc -o hello hello.c $ ./hello Usage: ./hello ip port $ ./hello 10.180.1.1 9999 Connecting to 10.180.1.1 9999

整个过程极为流畅，上一次开发C代码已经是4年多前了。也就是说，我的手指已经记下了所有的这些命令：

Linux下 main 函数的convention fprintf 的签名 stderr/stdout 用法的区分 main 函数不同场景的返回值 gcc 命令的用法

另外一个小例子是 vim 编辑器。我使用 vim 已经有很多年了，现在在任何一个Linux服务器上，编辑那些 /etc/nginx/nginx.conf 之类的配置文件时，手指就会 自动 的找到快捷键， 自动 的完成搜索，替换，跳转等等操作。

刻意练习

对比这两个例子，一方面我惊讶于自己目前对搜索引擎、 Stack Overflow 的依赖；一方面惊讶于 肌肉记忆力 的深远和神奇。结合一下两者，我发现自己的开发效率有望得到很大的提升。

比如上面列出的那些略显尴尬的问题，如果我的手指可以 自动 的敲出这些答案，那么节省下的搜索、等待、阅读的时间就可以用来干别的事情，比如跑步啊，骑车啊，去驾校学车被教练骂啊等等，总之，去过自己的生活。

这方面的书籍，博客都已经有很多，比如我们在ThoughtWorks University里实践的 Code Kata ， JavaScript Dojo ， TDD Dojo 之类，都已经证明其有效性。

如果你打算做一些相关的练习，从 Kata 开始是一个不错的选择。每个 Kata 都包含一个简单的编程问题，你需要不断的去练习它（同一个题目做20遍，50遍等）。前几次你是在解决问题本身，慢慢就会变成在审视自己的编程习惯，发现并改进（比如快捷键的使用，语法的熟悉程度等等），这样在实际工作中你会以外的发现自己的速度变快了，而且对于重构的信心会变大很多。其实道理也很简单：如果你总是赶着deadline来完成任务，怎么会有时间来做优化呢？