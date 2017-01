测试自动化后，我们还需要QA吗？

QA的职责

我们先讨论一下传统的瀑布模型下QA是如何工作的,其中最主要的问题是什么;然后作为对比,我们来看看在敏捷团队里QA又是如何工作的,工作重点又是什么;最后,我们详细看一看在新的职责下,QA应该如何做。

瀑布开发模型

即使在今天,在很多企业中,瀑布模型仍然是主流。每一个需求都需要经过分析,设计,开发,测试,上线部署,运维等阶段。虽然一些企业已经在实施 敏捷开发 ,比如项目/产品以迭代的方式运作,也有诸如每日站会,代码检视等敏捷实践,但是如果仔细审视,你会发现其实开发模式骨子里还是瀑布:按照软件组件划分的部门结构(详见康威定律),按照职能划分的团队(开发和测试分属不同部门),过长的反馈周期,永远无法摆脱的集成难题等等。

随着软件变得越来越复杂,团队里没有任何一个人可以说出系统是如何运作的,也不知道最终用户是谁,以及最终用户会以何种方式来使用最终的软件。

更糟糕的是,按照职能划分的团队在物理上都是隔离的,比如独立的测试部门,独立的运维部门,整日忙碌而难以预约到档期的业务人员,当然还有经常疲于交付,无处吐槽的苦逼开发。由于这些隔离,信息的反馈周期会非常长,一个本来很容易修复的缺陷可能在4周之后才可能被另一个部门的测试发现,然后通过复杂的工作流(比如某种形式的缺陷追踪系统)流到开发那里,而开发可能还在拼命的完成早就应该交付的功能,从而形成恶性循环。

瀑布模式中的QA

在这样的环境中,QA们能做的事情非常有限。在需求开始时会他们参加需求澄清的会议,制定一些 测试计划 ,然后进行测试用例的设计。有的企业会用诸如Excel之类的工具来记录这些用例。这些写在Excel里的, 死 的用例用处非常有限。而最大的问题在于:它们无法 自动化执行 。另外,在实际软件开发中,需求总是会经常发生变化,需求的优先级也会有调整,然后这些记录在Excel中的 死 的用例会很快过期,变得无人问津。

除此之外,QA中的有些成员会使用工具来录制一些UI测试的场景,然后在每个新版本出来之后进行回放即可。然而,当UI发生一点变化之后,这些自动化的用例就会失效:比如 HTML 片段中元素位置的调整, JavaScript 的异步调用超时等等。

显然,这种单纯以黑盒的形式来检查功能点的测试方式是不工作的,要真正有效的提升软件质量,仅仅通过事后检查是远远不够的,软件的质量也应该内建于软件之中。QA的工作也应该是一个贯穿软件生命周期的活动,从商业想法,到真实上线,这其中的所有环节,都应该有QA的参与。

系统思考

如果不从一个系统的角度来思考软件质量,就无法真正构建出健壮的、让业务和团队都有信心的软件系统。质量从来都不只是QA的职责,而是整个团队的职责。

关于软件质量,一个根深蒂固的误解是:缺陷在开发过程中被引入,然后在测试阶段被发现,最后在QA和开发的来来回回的撕扯中被解决(或者数量被大规模降低),最后在生产环境中,就只会有很少的,优先级很低的缺陷。

然而事实上,很多需求就没有仔细分析,业务价值不很确定,验收条件模糊,流入开发后又会引入一些代码级别的错误,以及业务规则上的缺陷,测试阶段会漏掉一些功能点,上线之后更是问题百出(网络故障,缓存失效,黑客攻击,操作系统补丁,甚至内存溢出,log文件将磁盘写满等等)。

在一个敏捷团队中,每个个人都应该对质量负责,而QA则以自己的丰富经验和独特视角来发掘系统中可能的质量隐患,并帮助团队将这些隐患消除。

我在ThoughtWorks的同事 Anand Bagmar 在他的演讲What is Agile testing- How does automation help?中详细讨论过这部分内容。

QA到底应该干什么?

本质上来说,任何软件项目的目标都应该是:更快地将 高质量 的软件从想法变成产品。

将这个大目标细分一下,会得到这样几个子项,即企业需要:

更多的商业回报(发掘业务价值)

更快的上线时间(做最简单,直接的版本)

更好的软件质量(质量内嵌)

更少的资源投入(减少浪费)

其实就是传说中的多、快、好、省。如果说这是每一个软件项目的目标的话,那么团队里的每一个个人都应该向着这个目标而努力,任何其他形式的工作都可以归类为 浪费 。用Excel记录那些经常会失效,而且无法自动执行的测试用例是浪费,会因为页面布局变化而大面积失效的UI测试也是浪费,一个容易修复的缺陷要等到数周之后才被发现也是浪费。

在这个大前提下,我们再来思考QA在团队里应该做什么以及怎么做。

QA的职责

Lisa Crispin在《敏捷软件测试》中提到过一个很著名的模型:敏捷测试四象限。这个模型是QA制定测试策略时的一个重要参考:

如果按照纵向划分的话,图中的活动,越向上越面向业务;越向下越面向技术。横向划分的话,往左是支撑团队;往右是评价产品。

其实简化一下,QA在团队里的工作,可以分为两大类:

确保我们在 正确的 交付产品

交付产品 确保我们交付了 正确的 产品

根据这个四象限的划分,大部分团队可能都会从Q2起步:QA会和BA,甚至UX一起,从需求分析入手,进行需求分析,业务场景梳理,这时候没有具体的可以被测试的软件代码。不过这并不妨碍测试活动,比如一些纸上原型的设计(感谢刘海生供图):

通过这一阶段之后,我们已经有了用户故事,这时候QA需要和开发一起编写用户故事的自动化验收测试。当开发交付一部分功能之后,QA就可以做常规的用户故事测试,几个迭代之后,QA开始进行跨功能需求测试和探索性测试等。根据探索性测试的结果,QA可能会调整测试策略,调整测试优先级,完善测试用例等等。

根据项目的不同,团队可以从不同的象限开始测试策略的制定。事实上,Q1-Q4仅仅是一个编号,与时间、阶段并无关系,Lisa Crispin还专门撰文解释过。

关于QA如何在软件分析的上游就介入,然后通过BDD的方式与业务分析师一起产出软件的各种规格描述,并通过实例的方式来帮助整个团队对需求的理解,ThoughtWorks的林冰玉有一篇文章很好的介绍了BDD的正确做法。如果将QA的外延扩展到在线的生产环境,制定合理的测量指标,调整测试策略,强烈推荐林冰玉写的另一篇文章产品环境中的QA。

其他职责

事实上,软件生命周期中有很多的活动,有很多处于 灰色 地段。既可以说是应该开发做,又可以说应该QA做,甚至可以推给其他角色(比如OPs)。不过我们知道,一旦涉及角色,人们就再也不会按照 全局优化 的思路来应对问题了。这种 灰色 的活动包括:

持续集成的搭建

测试环境的创建于维护

UAT上的数据准备

代码中的测试代码的维护

测试代码的重构

在团队实践中,这些活动我们通常会让QA和开发或者OPs同事一起结对来完成。一方面避免知识孤岛的形成,另一方面在跨角色的工作中,也可以激发出更多不同的思路。

万能的QA?

虽然在这些活动中,QA都会参与,但是并不是说团队里只要有一个QA就可以了。QA在参与这些活动时,侧重点还是有很大不同的。

比如需求分析阶段,如果有QA的加入,一些从QA角度可以发现的有明显缺陷的场景,则可以在分析阶段就得到很好的处理。另一方面,尽早介入可以设计出更合理的测试计划(比如哪些功能的优先级比较高,用户更会频繁使用,那么对应的测试比重也会更高)。在Story分析与书写阶段,QA可以帮助写出更加合理的验收条件,既满足业务需求,又可以很好的指导开发。

在和开发一起编写澄清需求时,主要是编写自动化验收测试,而不是实际编写业务逻辑的实现(虽然QA应该参与 Code Reivew 环节,学习并分享自己的观点);甚至在上线运维阶段,QA还需要和OPs一起来设计用户数据的采集指标(比如用户访问的关键路径,浏览器版本,地区的区分等),从而制定出新的测试策略。

