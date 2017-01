微服务场景下的自动化测试

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

@Test public void should_create_user () { given (). contentType ( ContentType . JSON ). body ( prepareUser ()). when (). post ( "/users" ). then (). statusCode ( 201 ). body ( "id" , notNullValue ()). body ( "name" , is ( "Juntao Qiu" )). body ( "email" , is ( "juntao.qiu@gmail.com" )); } private User prepareUser () { User user = new User (); user . setName ( "Juntao Qiu" ); user . setEmail ( "juntao.qiu@gmail.com" ); user . setPassword ( "password" ); return user ; }