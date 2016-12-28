大事记

把女儿心心哄睡着之后，我躺在她旁边，听着她平稳的呼吸声，心里充满了幸福和感激。女儿降生的那种感动，是无以伦比的，之前的很多事情变得无所谓起来，这当然是我今年最大的收获。

当然，初为人父，有 好多好多 东西需要学习，她还在月子里的时候，我整理过一次思维导图：

今年也有一些其他的里程碑：

骑行了第一个100公里

学会了驾驶（已经行驶了近6000公里）

学会了抱娃，换尿布，给娃洗澡，试水温等等

《轻量级Web应用开发》被翻译成繁体中文版在台湾发售

Hiking到了秦岭最高点（大爷海，海拔3500m）

学习

今年的大部分时间都不在办公室，在客户现场出差有8-9个月。最大的感受是归属感的缺乏，另外就是大部分时候再输出，会导致积累的存货快要被掏空的感觉。很多知识需要花时间来补充上，咨询工作本身有很大一部分是需要咨询师在非咨询项目上做积累，然后再去输出的。

这一点希望在2017年可以做的更好一些：减少一些出差，多在办公室的项目上工作，然后能有更多的时间来积累自己的知识库。

上半年花了一些时间和设计师唐婉莹合写的《在迭代1之前》，后来出差网络比较封闭的时候，就只有唐婉莹在做更新（频率和质量都很高），我自己的开发部分很久没有改动了，算是一个比较遗憾的地方。2017年希望可以完成其中的烂尾部分。

总体来说，2016年很多时间是做咨询工作，内容比较杂乱。我梳理了一下，大致如下：

一些微小的练习

我的第一个React Natvie应用，感谢傅若愚：

闪电计划的页面局部，感谢张小虫：

Graphviz一个例子：

闪电计划

7月，和另外两个同事组织了一个系列的活动，这个活动旨在通过一系列的刻意练习，包括但不限于：

TDD，Tasking，构建，环境自动化

自动化测试（集成测试，UI测试）

项目中的常见场景（多表关联，异常处理，RESTful API设计）

常见静态页面

一些具体而微的端到端Web项目

闪电计划的另一个副作用是找出了一些前端的Kata，可以供后续的前端们做练习用。我已经找张小虫，李彤欣做过了第一次的实验，证明是一个比较合理的方向。在2017年，可以作为新的Workshop进行。

项目经历

元月份经历了一个史上最奇特的咨询项目：Staffing好的3个人中，有两个离职了……。不过还好，通过两个月的微小工作，客户最终还是比较满意的，也很顺利的有了项目的第二期（虽然由于其他原因，第二期只做了一半）。

其他的经历比较平淡：

在回南天的3月去了一趟广州出差，做了一些前端性能相关的测试。

在最热的7月份去了一趟上海出差，莫名其妙的做了一些前端性能相关的测试，以及 React Native 的一些预研。

的一些预研。 最后在寒冷的12月去了一趟深圳出差，做了一些安全测试（基于 OWASP ）、依赖关系图（基于 Doxygen ）等的Spike。

不过总体来看，2016年经历的项目是最多的，而且多样性也很高：

3个咨询项目

3个交付项目

3个售前

其他

应王欢要求，除了一起吃过几次饭之外，今年跟王欢基本上没有交集。倒是多亏了他的脸，在楼下的来福士和他喝了不少次咖啡。

这是九月份去付莹家的黄河时和同事们的合影，第一次开车走高速去那么远的地方，后座还有一个澳洲的客户。

骑行了一半儿，有一群开着车的同事追了上来，跟我们一起吃了个饭，我们骑车回去，他们则开车/坐车回去了。