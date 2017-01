为什么优秀的程序员喜欢命令行

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- name : setup custom repo apt : pkg=python-pycurl state=present - name : enable carbon copy : dest=/etc/default/graphite-carbon content='CARBON_CACHE_ENABLED=true' - name : install graphite and deps apt : name= state=present with_items : packages - name : install graphite and deps pip : name= state=present with_items : python_packages - name : setup apache copy : src=apache2-graphite.conf dest=/etc/apache2/sites-available/default notify : restart apache - name : configure wsgi file : path=/etc/apache2/wsgi state=directory