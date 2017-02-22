生活中的数据可视化之 -- 换尿布

数据来源
从女儿
心心出生开始，我们就通过各种方式记录她的各种信息：睡眠记录，吃药记录，体温记录，换尿布记录，哺乳记录等等。毕竟，处于忙乱状态的人们是很难精确地回忆各种数字的，特别是在体检时面对医生的询问时。大部分父母无法准确回答小孩上周平均的睡眠时间，或者平均的小便次数，这在很多时候会影响医生的判断。
我和我老婆的手机上都安装了宝宝生活记录(Baby Tracker)（这里强烈推荐一下，免费版就很好用，不过界面下方有个讨厌的广告，我自己买了无广告的Pro版本），这样
心心的每次活动我们都会记录下来，很有意思的是这个APP的数据可以以
CSV格式导出（这个太棒了！），而且它自身就可以生成各种的报告，报告还可以以PDF格式导出并发送给其他应用。
有了现实世界中的一组数据 – 我们记录的差不多100天的数据，而且正好我最近在复习D3相关的知识，正好可以用来做一些有趣的练习。
数据准备
从
Baby Tracker导出的数据是一些CSV文件组成是压缩包，解压之后大致结果是这样的：
- 哺乳记录
- 睡眠记录
- 换尿布记录
- 喂药/体温记录
- 里程碑记录
我就从最简单换尿布数据记录开始吧。我们首先需要将数据做一些清洗和归一化，这样方便前端页面的计算和渲染。数据处理我一般会选择
Python+Pandas的组合，只需要写很少的代码就可以完成任务。
python + pandas
原始数据看起来是这样的：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
为了方便展示，我需要将数据统计成这样：
1 2 3 4
我不关心每一天不同时刻换尿布的事件本身，只关心每天中，大小便的次数分布，也就是说，我需要这三项数据：
日期，
当天的小便次数，
当天的大便次数。这个用
pandas很容易就可以整理出来了，
status字段的做一个微小的函数转换（当然可以写的更漂亮，不过在这里不是重点，暂时跳过）:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
这里的
pd.TimeGrouper('D')表示按天分组。好了，存起来的
diaper_normolized.csv文件就是我们想要的了，接下来就看如何可视化了。
可视化
仔细看一下数据，自然的想法是横坐标为日期，纵坐标为嘘嘘/便便的次数，然后分别将嘘嘘和便便的绘制成曲线即可。这个例子我使用
D3来做可视化的工具，
D3本身的API层次比较偏底层，这点和
jQuery有点类似。
尝试1 - 曲线图
最简单的情况，只需要定义两条线条函数。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
可以看到，直接将点连接起来，线条的拐点看起来会非常的尖锐。这个可以通过使用D3提供的插值函数来解决，比如采用
basis方式插值：
1 2 3 4 5 6 7 8
曲线图倒是看起来比较简单，可以看出基本的走势。比如
新生儿阶段，大小便的次数都比较多，随着月龄的增长，呈现出了下降的趋势，而且便便次数降低了很多。
尝试2 - 散点图（气泡图）
曲线图看起来并不是太直观，我们接下来尝试一下其他的图表类型。比如散点图是一个比较好的选择：
1 2 3 4 5 6 7 8 9
这里还使用了不同的颜色来区分嘘嘘和便便，但是信息强调的也不够充分。这时候可以通过
尺寸的不同，
色彩饱和度的差异再次强调各个点之间的对比：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
此处的圆的半径与嘘嘘次数相关，圆的透明度也和嘘嘘的次数相关，这样从不同的视觉编码上重复强调数据的差异，效果比单纯的曲线图和散点图会更好一些。
一点理论
数据可视化过程可以分为这样几个步骤：
- 明确可视化的目的
- 数据获取
- 数据预处理
- 选择合适的图表
- 结果呈现
当然，可视化本身就是一个需要不断迭代的过程，步骤的2-5可能会经过多次迭代和修正：比如在呈现之后发现有信息没有充分展现，则需要回退到图表选择上，而不同的图表需要的数据又可能会有不同，我们可能需要又回到数据预处理、甚至数据获取阶段。
选择合适的图表
对于新手而言，图表的选择是非常困难的。同样的数据集，用不同的图表展现，效果会有很大差异。另一方面，对于手头的数据集，做何种预处理并以不同的角度来展现也同样充满挑战。
不过好在已经有人做过相关的研究，并形成了一个非常简便可行的Matrix：
通过这个Martix，你可以根据变量的数量，变量的类型很方便的选取合适的图表格式。这个表可以保证你不出大的差错，最起码可以很清晰的将结果展现出来。
视觉编码（Visual Encoding）
视觉编码，简而言之就是将数据映射为可视化的元素，这些元素可以帮助人们很快的区分出数据的差异。比如通过颜色的不同来区分
分类型元素(亚太区收入，亚洲区收入)，通过长度的不同来表示数量的不同等等。视觉编码有很多不同的元素：
- 位置
- 形状（体积）
- 纹理
- 角度
- 长度
- 色彩
- 色彩饱和度
Within the plane a mark can be at the top or the bottom, to the right or the left. The eye perceives two independent dimensions along X and Y, which are distinguished orthogonally. A variation in light energy produces a third dimension in Z, which is independent of X and Y…
The eye is sensitive, along the Z dimension, to 6 independent visual variables, which can be superimposed on the planar figures: the size of the marks, their value, texture, color, orientation, and shape. They can represent differences (≠), similarities (≡), a quantified order (Q), or a nonquantified order (O), and can express groups, hierarchies, or vertical movements.
而且，人类对这些不同元素的认知是不同的，比如人们更容易辨识位置的不同，而比较难以区分饱和度的差异。这也是为什么大部分图表都会有坐标轴和标尺的原因（当然，还有网格），而像饼图这样的图形则很难让读者从形状上看出不同部分的差异。
Jock Mackinlay发表过关于不同视觉编码优先级的研究：
越靠近上面的元素，在人眼所能识别的精度就越高。在图表类型的选取上，也需要充分考虑这些研究的成果，选取合理的视觉编码。
正如前面所说，可视化是一个不断迭代的过程，要将同样的信息展现出来，可能需要尝试不同的视觉编码的组合，比如：
上面几个图表对应的代码在这里，下一篇我们来看看数据可视化的其他知识。