生活中的数据可视化之 -- 换尿布

从女儿 心心 出生开始,我们就通过各种方式记录她的各种信息:睡眠记录,吃药记录,体温记录,换尿布记录,哺乳记录等等。毕竟,处于忙乱状态的人们是很难精确地回忆各种数字的,特别是在体检时面对医生的询问时。大部分父母无法准确回答小孩上周平均的睡眠时间,或者平均的小便次数,这在很多时候会影响医生的判断。

我和我老婆的手机上都安装了宝宝生活记录(Baby Tracker)(这里强烈推荐一下,免费版就很好用,不过界面下方有个讨厌的广告,我自己买了无广告的Pro版本),这样 心心 的每次活动我们都会记录下来,很有意思的是这个APP的数据可以以 CSV 格式导出(这个太棒了!),而且它自身就可以生成各种的报告,报告还可以以PDF格式导出并发送给其他应用。

有了现实世界中的一组数据 – 我们记录的差不多100天的数据,而且正好我最近在复习D3相关的知识,正好可以用来做一些有趣的练习。

从 Baby Tracker 导出的数据是一些CSV文件组成是压缩包,解压之后大致结果是这样的:

我就从最简单换尿布数据记录开始吧。我们首先需要将数据做一些清洗和归一化,这样方便前端页面的计算和渲染。数据处理我一般会选择 Python+Pandas 的组合,只需要写很少的代码就可以完成任务。

原始数据看起来是这样的:

为了方便展示,我需要将数据统计成这样:

我不关心每一天不同时刻换尿布的事件本身,只关心每天中,大小便的次数分布,也就是说,我需要这三项数据: 日期 , 当天的小便次数 , 当天的大便次数 。这个用 pandas 很容易就可以整理出来了, status 字段的做一个微小的函数转换(当然可以写的更漂亮,不过在这里不是重点,暂时跳过):

这里的 pd.TimeGrouper('D') 表示按天分组。好了,存起来的 diaper_normolized.csv 文件就是我们想要的了,接下来就看如何可视化了。

仔细看一下数据,自然的想法是横坐标为日期,纵坐标为嘘嘘/便便的次数,然后分别将嘘嘘和便便的绘制成曲线即可。这个例子我使用 D3 来做可视化的工具, D3 本身的API层次比较偏底层,这点和 jQuery 有点类似。

最简单的情况,只需要定义两条线条函数。

可以看到,直接将点连接起来,线条的拐点看起来会非常的尖锐。这个可以通过使用D3提供的插值函数来解决,比如采用 basis 方式插值:

曲线图倒是看起来比较简单,可以看出基本的走势。比如 新生儿 阶段,大小便的次数都比较多,随着月龄的增长,呈现出了下降的趋势,而且便便次数降低了很多。

曲线图看起来并不是太直观,我们接下来尝试一下其他的图表类型。比如散点图是一个比较好的选择:

这里还使用了不同的颜色来区分嘘嘘和便便,但是信息强调的也不够充分。这时候可以通过 尺寸 的不同, 色彩饱和度 的差异再次强调各个点之间的对比:

此处的圆的半径与嘘嘘次数相关,圆的透明度也和嘘嘘的次数相关,这样从不同的视觉编码上重复强调数据的差异,效果比单纯的曲线图和散点图会更好一些。

数据可视化过程可以分为这样几个步骤:

当然,可视化本身就是一个需要不断迭代的过程,步骤的2-5可能会经过多次迭代和修正:比如在呈现之后发现有信息没有充分展现,则需要回退到图表选择上,而不同的图表需要的数据又可能会有不同,我们可能需要又回到数据预处理、甚至数据获取阶段。

对于新手而言,图表的选择是非常困难的。同样的数据集,用不同的图表展现,效果会有很大差异。另一方面,对于手头的数据集,做何种预处理并以不同的角度来展现也同样充满挑战。

不过好在已经有人做过相关的研究,并形成了一个非常简便可行的Matrix:

通过这个Martix,你可以根据变量的数量,变量的类型很方便的选取合适的图表格式。这个表可以保证你不出大的差错,最起码可以很清晰的将结果展现出来。

视觉编码,简而言之就是将数据映射为可视化的元素,这些元素可以帮助人们很快的区分出数据的差异。比如通过颜色的不同来区分 分类型元素 (亚太区收入,亚洲区收入),通过长度的不同来表示数量的不同等等。视觉编码有很多不同的元素:

Within the plane a mark can be at the top or the bottom, to the right or the left. The eye perceives two independent dimensions along X and Y, which are distinguished orthogonally. A variation in light energy produces a third dimension in Z, which is independent of X and Y…

The eye is sensitive, along the Z dimension, to 6 independent visual variables, which can be superimposed on the planar figures: the size of the marks, their value, texture, color, orientation, and shape. They can represent differences (≠), similarities (≡), a quantified order (Q), or a nonquantified order (O), and can express groups, hierarchies, or vertical movements.