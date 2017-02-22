生活中的数据可视化之 -- 换尿布

数据来源

从女儿 心心 出生开始，我们就通过各种方式记录她的各种信息：睡眠记录，吃药记录，体温记录，换尿布记录，哺乳记录等等。毕竟，处于忙乱状态的人们是很难精确地回忆各种数字的，特别是在体检时面对医生的询问时。大部分父母无法准确回答小孩上周平均的睡眠时间，或者平均的小便次数，这在很多时候会影响医生的判断。

我和我老婆的手机上都安装了宝宝生活记录(Baby Tracker)（这里强烈推荐一下，免费版就很好用，不过界面下方有个讨厌的广告，我自己买了无广告的Pro版本），这样 心心 的每次活动我们都会记录下来，很有意思的是这个APP的数据可以以 CSV 格式导出（这个太棒了！），而且它自身就可以生成各种的报告，报告还可以以PDF格式导出并发送给其他应用。

有了现实世界中的一组数据 – 我们记录的差不多100天的数据，而且正好我最近在复习D3相关的知识，正好可以用来做一些有趣的练习。

数据准备

从 Baby Tracker 导出的数据是一些CSV文件组成是压缩包，解压之后大致结果是这样的：

哺乳记录

睡眠记录

换尿布记录

喂药/体温记录

里程碑记录

我就从最简单换尿布数据记录开始吧。我们首先需要将数据做一些清洗和归一化，这样方便前端页面的计算和渲染。数据处理我一般会选择 Python+Pandas 的组合，只需要写很少的代码就可以完成任务。

python + pandas

原始数据看起来是这样的：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 name,date,status,note 心心,2016/11/13 17:00,嘘嘘 心心,2016/11/13 19:48,嘘嘘+便便 心心,2016/11/13 22:23,便便 心心,2016/11/14 00:19,便便,一点点，感觉很稀，穿厚点 心心,2016/11/14 04:33,嘘嘘 心心,2016/11/14 09:20,便便 心心,2016/11/14 11:33,便便 心心,2016/11/14 16:14,便便 心心,2016/11/14 21:12,嘘嘘+便便 心心,2016/11/14 23:12,嘘嘘+便便 心心,2016/11/15 00:32,嘘嘘+便便,有点稀 心心,2016/11/15 03:45,干爽 心心,2016/11/15 07:06,嘘嘘 心心,2016/11/15 10:30,嘘嘘+便便

为了方便展示，我需要将数据统计成这样：

1 2 3 4 date,urinate,stool 2016-11-13,2,2 2016-11-14,3,6 2016-11-15,6,8

我不关心每一天不同时刻换尿布的事件本身，只关心每天中，大小便的次数分布，也就是说，我需要这三项数据： 日期 ， 当天的小便次数 ， 当天的大便次数 。这个用 pandas 很容易就可以整理出来了， status 字段的做一个微小的函数转换（当然可以写的更漂亮，不过在这里不是重点，暂时跳过）:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 import numpy as np import pandas as pd diaper = pd . read_csv ( 'data/diaper_data.csv' , usecols = [ 'date' , 'status' ]) diaper [ 'date' ] = pd . to_datetime ( diaper [ 'date' ], format = '%Y/%m/ %d %H:%M' ) diaper . index = diaper [ 'date' ] def mapper ( key ): if key == '嘘嘘' : return pd . Series ([ 1 , 0 ], index = [ 'urinate' , 'stool' ]) elif key == '便便' : return pd . Series ([ 0 , 1 ], index = [ 'urinate' , 'stool' ]) else : return pd . Series ([ 1 , 1 ], index = [ 'urinate' , 'stool' ]) converted = diaper [ 'status' ] . apply ( mapper ) diaper = pd . concat ([ diaper , converted ], axis = 1 ) grouped = diaper . groupby ( pd . TimeGrouper ( 'D' )) result = grouped . aggregate ( np . sum ) result . to_csv ( 'data/diaper_normolized.csv' )

这里的 pd.TimeGrouper('D') 表示按天分组。好了，存起来的 diaper_normolized.csv 文件就是我们想要的了，接下来就看如何可视化了。

可视化

仔细看一下数据，自然的想法是横坐标为日期，纵坐标为嘘嘘/便便的次数，然后分别将嘘嘘和便便的绘制成曲线即可。这个例子我使用 D3 来做可视化的工具， D3 本身的API层次比较偏底层，这点和 jQuery 有点类似。

尝试1 - 曲线图

最简单的情况，只需要定义两条线条函数。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 var valueline = d3 . svg . line () . x ( function ( d ) { return x ( d . date ); }) . y ( function ( d ) { return y ( d . urinate ); }); var stoolline = d3 . svg . line () . x ( function ( d ) { return x ( d . date ); }) . y ( function ( d ) { return y ( d . stool ); });

可以看到，直接将点连接起来，线条的拐点看起来会非常的尖锐。这个可以通过使用D3提供的插值函数来解决，比如采用 basis 方式插值：

1 2 3 4 5 6 7 8 var valueline = d3 . svg . line () . interpolate ( 'basis' ) . x ( function ( d ) { return x ( d . date ); }) . y ( function ( d ) { return y ( d . urinate ); });

曲线图倒是看起来比较简单，可以看出基本的走势。比如 新生儿 阶段，大小便的次数都比较多，随着月龄的增长，呈现出了下降的趋势，而且便便次数降低了很多。

尝试2 - 散点图（气泡图）

曲线图看起来并不是太直观，我们接下来尝试一下其他的图表类型。比如散点图是一个比较好的选择：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 svg . selectAll ( "dot" ) . data ( data ) . enter (). append ( "circle" ) . attr ( 'stroke' , '#FD8D3C' ) . attr ( 'fill' , '#FD8D3C' ) . attr ( 'opacity' , ".7" ) . attr ( "r" , function ( d ) { return 3 ;}) . attr ( "cx" , function ( d ) { return x ( d . date ); }) . attr ( "cy" , function ( d ) { return y ( d . urinate ); });

这里还使用了不同的颜色来区分嘘嘘和便便，但是信息强调的也不够充分。这时候可以通过 尺寸 的不同， 色彩饱和度 的差异再次强调各个点之间的对比：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 svg . selectAll ( "dot" ) . data ( data ) . enter (). append ( "circle" ) . attr ( 'stroke' , '#FD8D3C' ) . attr ( 'fill' , '#FD8D3C' ) . attr ( 'opacity' , function ( d ) { return d . urinate * 0.099 }) . attr ( "r" , function ( d ) { return d . urinate ;}) . attr ( "cx" , function ( d ) { return x ( d . date ); }) . attr ( "cy" , function ( d ) { return y ( d . urinate ); }) . on ( "mouseover" , function ( d ) { div . html ( formatTime ( d . date ) + ", 嘘嘘: " + d . urinate + "次" ) . style ( "left" , ( d3 . event . pageX ) + "px" ) . style ( "top" , ( d3 . event . pageY - 28 ) + "px" ) . style ( "opacity" , . 9 ) . style ( "background" , "#FD8D3C" ); }) . on ( "mouseout" , function ( d ) { div . style ( "opacity" , 0 ); });

此处的圆的半径与嘘嘘次数相关，圆的透明度也和嘘嘘的次数相关，这样从不同的视觉编码上重复强调数据的差异，效果比单纯的曲线图和散点图会更好一些。

一点理论

数据可视化过程可以分为这样几个步骤：

明确可视化的目的 数据获取 数据预处理 选择合适的图表 结果呈现

当然，可视化本身就是一个需要不断迭代的过程，步骤的2-5可能会经过多次迭代和修正：比如在呈现之后发现有信息没有充分展现，则需要回退到图表选择上，而不同的图表需要的数据又可能会有不同，我们可能需要又回到数据预处理、甚至数据获取阶段。

选择合适的图表

对于新手而言，图表的选择是非常困难的。同样的数据集，用不同的图表展现，效果会有很大差异。另一方面，对于手头的数据集，做何种预处理并以不同的角度来展现也同样充满挑战。

不过好在已经有人做过相关的研究，并形成了一个非常简便可行的Matrix：

通过这个Martix，你可以根据变量的数量，变量的类型很方便的选取合适的图表格式。这个表可以保证你不出大的差错，最起码可以很清晰的将结果展现出来。

视觉编码（Visual Encoding）

视觉编码，简而言之就是将数据映射为可视化的元素，这些元素可以帮助人们很快的区分出数据的差异。比如通过颜色的不同来区分 分类型元素 (亚太区收入，亚洲区收入)，通过长度的不同来表示数量的不同等等。视觉编码有很多不同的元素：

位置 形状（体积） 纹理 角度 长度 色彩 色彩饱和度

Within the plane a mark can be at the top or the bottom, to the right or the left. The eye perceives two independent dimensions along X and Y, which are distinguished orthogonally. A variation in light energy produces a third dimension in Z, which is independent of X and Y… The eye is sensitive, along the Z dimension, to 6 independent visual variables, which can be superimposed on the planar figures: the size of the marks, their value, texture, color, orientation, and shape. They can represent differences (≠), similarities (≡), a quantified order (Q), or a nonquantified order (O), and can express groups, hierarchies, or vertical movements.

来源：Semiology of Graphics

而且，人类对这些不同元素的认知是不同的，比如人们更容易辨识位置的不同，而比较难以区分饱和度的差异。这也是为什么大部分图表都会有坐标轴和标尺的原因（当然，还有网格），而像饼图这样的图形则很难让读者从形状上看出不同部分的差异。

Jock Mackinlay发表过关于不同视觉编码优先级的研究：

越靠近上面的元素，在人眼所能识别的精度就越高。在图表类型的选取上，也需要充分考虑这些研究的成果，选取合理的视觉编码。

正如前面所说，可视化是一个不断迭代的过程，要将同样的信息展现出来，可能需要尝试不同的视觉编码的组合，比如：

上面几个图表对应的代码在这里，下一篇我们来看看数据可视化的其他知识。