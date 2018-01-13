心流

你可能有过这样的体验：在玩一个很有趣的游戏时，时间会飞快的流逝，等你终于通关之后才发现已经是凌晨，而你的午饭和晚饭还都没吃。虽然可能饿着肚子，但是你内心却有一种很兴奋，很神清气爽的感觉。而当你在做一些不得不完成的工作/作业时（比如写年终总结报告），时间又会过得很慢，你的心情也常常变得焦虑或者暴躁。

通常来说，人的心情总是会在各种情绪中起伏不定，不过毋庸置疑，我们都希望永远或者至少是尽可能多的保持第一个场景中的状态。

这种精神高度集中，通过自己的努力不断完成挑战，并常常会有忘记时间流逝，甚至忘记自身存在，只剩下“做事情”本身的状态，在心理学上被称之为心流（Flow）)。人们虽然很早就发现了这种现象，但是直到1975年，心理学家米哈里·齐克森米哈里（Mihaly Csikszentmihalyi）才将其概念化并通过科学的方式来研究。

心流（英语：Flow），也有别名以化境(Zone)表示，亦有人翻译为神驰状态，定义是一种将个人精神力完全投注在某种活动上的感觉；心流产生时同时会有高度的兴奋及充实感。

进入心流之后会有很多特征：

愉悦

全身心投入

忘我，与做的事情融为一体

主观的时间感改变

心流被普遍认为是一种绝佳的精神体验。根据齐克森米哈里的理论，与心流对应的，还有一些其他的心理状态：

当自身能力很高，但是做的事情很简单的话，你做起来会比较无聊；而当能力不足，要做的事情很困难的话，你又会陷入焦虑。有意思的是，如果你技能不足，而做的事情又比较简单的话，并不会产生“心流”体验。恰恰相反，这种状态（apathy）是很消极的，做事情的过程中，你既没有运用任何技能，也并没有接受到任何的挑战。

如何进入心流状态

齐克森米哈里要进入心流状态，需要满足至少三点：

有清晰的目标

有明确且事实的反馈

能力和挑战的平衡（都处于比较高的状态）

比如，玩游戏的时候，目标是明确的，不论是简单的通过策略消灭对方，还是将三个同一颜色的宝石移动到同一行）；反馈也是实时的，同色宝石连在一起是发出的声音以及屏幕上闪过的炫目的光芒，敌人在被你手中武器杀死时的惨叫，你自己的血槽等等；最后，游戏不能过于简单，如果太简单，你很快会觉得无聊，又不能太难，这样你会觉得挑战太大。

不过要在工作上进入心流状态，远远比玩游戏要复杂。比如不明确的目标，冗长的反馈周期，能力与挑战的不均衡等等。

基于反馈的开发

2014年底，我在 ThoughtWorks 组织3周3页面工作坊的时候，发现了一个很有意思的现象：通常公司内部的培训/工作坊都会出现这种现象：报名的人很多，前几次课会来很多人，慢慢的人数会减少，能坚持到最后的人很少，能完成作业的就更少了。而在3周3页面中，参加的人数越来越多，而且作业的完成率非常高（接近100%）。

回想起来，我在培训的最开始就设置了一些机制，保证学员可以有一个非常容易沉浸其中的环境：

通过watch、livereload等机制，保证每次修改的CSS/HTML都可以在1秒钟内在浏览器上自动刷新

通过对比mockup和自己实现的样式的差异，来调整自己的目标

将这些工具做成开箱即用的，这样经验不足者不至于被技术细节阻塞

做完之后，学员们的作品直接发布到github的pages上

事实上，这些实践恰好满足了上述的几个条件：

目标明确

快速且准确的反馈

技能与挑战的平衡

由于工作坊是在周内下班后（8点结束），我见到很多学员在课后（很晚的时候）还在写代码、调样式，完全沉浸其中，忘记时间。到最后，参加培训的学员们被要求通过设计原则自己实际一个Web Site，很多没有前段开发背景的同事也做出了非常有“设计感”的作品。

编程语言的壁垒

使用 JavaScript 或者 Ruby 这种解释型语言的开发人员，在第一次接触之后就会深深的爱上它，并再也无法回到编译型语言中去了。想一想要用 Java 打印一行 Hello World 你得费多大劲？

解释型语言中，你很容易可以采用REPL环境，写代码会变成一个做实验的过程：函数名写错了，参数传错了，某个函数没有定义等等错误/手误，都可以在1秒钟内得到反馈，然后你再根据反馈来修正方向。

举个小例子，写一个字符串处理函数：将字符串”qiu,juntao”转换成“Qiu Juntao”，你会怎么做？你大概知道有这样一些原生的API：

如果用JavaScript来实现的话，你可以在 Chrome 的 DevTools 中完成大部分的工作：

注意这里的每次操作的反馈（特别是出错的情况），你可以在1秒钟内就知道明确的反馈，而不是等等待漫长的编译过程。DevTools里的console提供的REPL（read-eval-print-loop）可以帮助你建立流畅的编码体验。

如果用 Java 来做，你需要一大堆的准备工作，抛开 JDK 的安装， JAVA_HOME 的设置等，你还需要编译代码，需要定义一个类，然后在类中定义main方法，然后可能要查一些API来完成函数的编写。而每一个额外的步骤都会延长反馈的时间。

测试驱动开发

那么在编译型语言中如何获得这种体验呢？又如何缩短反馈周期呢？答案是使用测试驱动开发（Test Driven Development）！

通常 TDD 会包含这样几个步骤：

根据用户故事做任务分解 根据分解后的 Task 设计测试 编写测试 编写可以通过测试的实现 重构

步骤3-5可能会不断重复，直到所有的Task都完成，用户故事也就完成了。如果仔细分析，这些步骤也恰好符合产生心流的条件：

划分任务

清晰每一个小任务

通过测试得到快速而明确的反馈

虽然对上边字符串转换的例子来说， TDD 的方式还是比较重量级，不过反馈更明确，你可以在写完一个函数之后立即得到测试成功或者失败的反馈（编译过程并没有省略，不过我们通过测试的红和绿来不断强化反馈）。

而且这种方法的好处在于：对于更加复杂的需求来说，它仍然适用。如果开发者的技能和需求的难度都比较高的话，这种方式很容易达到心流的状态。

小结

要想在工作中让自己过得更舒服一些，你需要创造条件让自己进入心流状态。在这些条件中，最重要的是要建立其一套快速反馈的机制，这个机制可以是：

一个可以自动运行的测试套件

一个可以迭代的页面原型

一个watch所有HTML/SCSS的脚本+live-reload

一个和你一起写代码的同事（结对编程）

另一方面，你需要不断的学习和练习，提升自己的技能，这样在遇到新的问题时才可能比较从容应对。不要忘了，更熟练的技能本身也是进入心流的重要条件之一。