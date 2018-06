1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

var ws = new WebSocket ( "ws://localhost:8080" ); ws . onopen = function () { console . log ( 'connected' ); }; ws . onmessage = function ( evt ) { const event = JSON . parse ( evt . data ); categroies . push ( _ . truncate ( event . campaign , { 'length' : 8 })); const campaigns = _ . uniq ( categroies ); chart . yDomain ( campaigns ); chart . yDomain (). forEach ( function ( cat , i ) { var now = new Date ( event . date ); var mills = event . mills * 200 ; const obj = { time : now , color : color ( mills ), opacity : 1 , category : _ . truncate ( event . campaign , { 'length' : 8 }), type : "circle" , size : mills , } chart . datum ( obj ); }); };