工程中的编译原理 -- Mapfile解析器

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

$ node map.js expr /Users/jtqiu/develop/ideas/jison-demo/mapfile/map.js:106 throw new Error ( str ) ; ^ Error: Parse error on line 2: ... "counties" DATA " counti ----------------------^ Expecting 'END' , got 'WORD' at Object.parseError ( /Users/jtqiu/develop/ideas/jison-demo/mapfile/map.js:106:15 ) at Object.parse ( /Users/jtqiu/develop/ideas/jison-demo/mapfile/map.js:171:22 ) at Object.commonjsMain [ as main ] ( /Users/jtqiu/develop/ideas/jison-demo/mapfile/map.js:620:27 ) at Object.<anonymous> ( /Users/jtqiu/develop/ideas/jison-demo/mapfile/map.js:623:11 ) at Module._compile ( module.js:456:26 ) at Object.Module._extensions..js ( module.js:474:10 ) at Module.load ( module.js:356:32 ) at Function.Module._load ( module.js:312:12 ) at Function.Module.runMain ( module.js:497:10 ) at startup ( node.js:119:16 )