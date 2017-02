提升页面渲染效率的正确姿势

我们每天都会浏览很多的Web页面,使用很多基于Web的应用。这些站点看起来既不一样,用途也都各有不同,有在线视频, Social Media ,新闻,邮件客户端,在线存储,甚至图形编辑,地理信息系统等等。虽然有着各种各样的不同,但是相同的是,他们背后的工作原理都是一样的:

这些种类繁多的页面,在用户体验方面也有很大差异:有的响应很快,用户很容易就可以完成自己想要做的事情;有的则慢慢吞吞,让焦躁的用户在受挫之后拂袖而去。毫无疑问,性能是影响用户体验的一个非常重要的因素,而影响性能的因素非常非常多,从用户输入网址,到用户最终看到结果,需要有很多的参与方共同努力。这些参与方中任何一个环节的性能都会影响到用户体验。

早在2006年,雅虎就发布了提升站点性能的指南,Google也发布了类似的指南。而且有很多工具可以和浏览器一起工作,对你的Web页面的加载速度进行评估:分析页面中资源的数量,传输是否采用了压缩,JS、CSS是否进行了精简,有没有合理的使用缓存等等。

如果你需要将这个过程与CI集成在一起,来对应用的性能进行监控,我去年写过一篇相关的博客。

本文打算从另一个角度来尝试加速页面的渲染:浏览器是如何工作的,要将一个页面渲染成用户可以看到的图形,浏览器都需要做什么,哪些过程比较耗时,以及如何避免这些过程(或者至少以更高效的方式)。

说到性能优化,规则一就是:

If you can’t measure it, you can’t improve it. - Peter Drucker