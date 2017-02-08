提升页面渲染效率的正确姿势

Web页面的性能

我们每天都会浏览很多的Web页面，使用很多基于Web的应用。这些站点看起来既不一样，用途也都各有不同，有在线视频， Social Media ，新闻，邮件客户端，在线存储，甚至图形编辑，地理信息系统等等。虽然有着各种各样的不同，但是相同的是，他们背后的工作原理都是一样的：

用户输入网址

浏览器加载 HTML/CSS/JS ，图片资源等

，图片资源等 浏览器将结果绘制成图形

用户通过鼠标，键盘等与页面交互

这些种类繁多的页面，在用户体验方面也有很大差异：有的响应很快，用户很容易就可以完成自己想要做的事情；有的则慢慢吞吞，让焦躁的用户在受挫之后拂袖而去。毫无疑问，性能是影响用户体验的一个非常重要的因素，而影响性能的因素非常非常多，从用户输入网址，到用户最终看到结果，需要有很多的参与方共同努力。这些参与方中任何一个环节的性能都会影响到用户体验。

宽带网速

DNS服务器的响应速度

服务器的处理能力

数据库性能

路由转发

浏览器处理能力

早在2006年，雅虎就发布了提升站点性能的指南，Google也发布了类似的指南。而且有很多工具可以和浏览器一起工作，对你的Web页面的加载速度进行评估：分析页面中资源的数量，传输是否采用了压缩，JS、CSS是否进行了精简，有没有合理的使用缓存等等。

如果你需要将这个过程与CI集成在一起，来对应用的性能进行监控，我去年写过一篇相关的博客。

本文打算从另一个角度来尝试加速页面的渲染：浏览器是如何工作的，要将一个页面渲染成用户可以看到的图形，浏览器都需要做什么，哪些过程比较耗时，以及如何避免这些过程（或者至少以更高效的方式）。

页面是如何被渲染的

说到性能优化，规则一就是：

If you can’t measure it, you can’t improve it. - Peter Drucker

根据浏览器的工作原理，我们可以分别对各个阶段进行度量。

图片来源：http://dietjs.com/tutorials/host#backend

像素渲染流水线

下载HTML文档 解析HTML文档，生成 DOM 下载文档中引用的CSS、JS 解析CSS样式表，生成 CSSOM 将JS代码交给JS引擎执行 合并DOM和CSSOM，生成 Render Tree 根据 Render Tree 进行布局 layout （为每个元素计算尺寸和位置信息） 绘制（Paint）每个层中的元素（绘制每个瓦片，瓦片这个词与GIS中的瓦片含义相同） 执行图层合并（Composite Layers）

使用Chrome的DevTools - Timing，可以很容易的获取一个页面的渲染情况，比如在 Event Log 页签上，我们可以看到每个阶段的耗时细节（清晰起见，我没有显示 Loading 和 Scripting 的耗时）：

上图中的Activity中， Recalculate Style 就是上面的构建 CSSOM 的过程，其余Activity都分别于上述的过程匹配。

应该注意的是，浏览器可能会将Render Tree分成好几个层来分别绘制，最后再合并起来形成最终的结果，这个过程一般发生在 GPU 中。

Devtools中有一个选项： Rendering - Layers Borders ，打开这个选项之后，你可以看到每个层，每个瓦片的边界。浏览器可能会启动多个线程来绘制不同的层/瓦片。

Chrome还提供一个 Paint Profiler 的高级功能，在 Event Log 中选择一个 Paint ，然后点击右侧的 Paint Profiler 就可以看到其中绘制的全过程：

你可以拖动滑块来看到随着时间的前进，页面上元素被逐步绘制出来了。我录制了一个我的知乎活动页面的视频，不过需要翻墙。

常规策略

为了尽快的让用户看到页面内容，我们需要快速的完成 DOM+CSSOM - Layout - Paint - Composite Layers 的整个过程。一切会阻塞DOM生成，阻塞CSSOM生成的动作都应该尽可能消除，或者延迟。

在这个前提下，常见的做法有两种：

分割CSS

对于不同的浏览终端，同一终端的不同模式，我们可能会提供不同的规则集：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 @media print { html { font-family : 'Open Sans' ; font-size : 12px ; } } @media orientation :landscape { // }

如果将这些内容写到统一个文件中，浏览器需要下载并解析这些内容（虽然不会实际应用这些规则）。更好的做法是，将这些内容通过对 link 元素的 media 属性来指定：

1 2 <link href= "print.css" rel= "stylesheet" media= "print" > <link href= "landscape.css" rel= "stylesheet" media= "orientation:landscape" >

这样， print.css 和 landscape.css 的内容不会阻塞Render Tree的建立，用户可以更快的看到页面，从而获得更好的体验。

异步JavaScript

我们知道，JavaScript的执行会阻塞DOM的构建过程，这是因为JavaScript中可能会有DOM操作：

1 2 3 4 5 var element = document . createElement ( '<div></div>' ); element . style . width = '200px' ; element . style . color = 'blue' ; body . appendChild ( element );

因此浏览器会等等待JS引擎的执行，执行结束之后，再恢复DOM的构建。但是并不是所有的JavaScript都会设计DOM操作，比如审计信息，WebWorker等，对于这些脚本，我们可以显式地指定该脚本是不阻塞DOM渲染的。

1 <script src= "worker.js" async ></script>

带有 async 标记的脚本，浏览器仍然会下载它，并在合适的时机执行，但是不会影响DOM树的构建过程。

首次渲染之后

在首次渲染之后，页面上的元素还可能被不断的重新布局，重新绘制。如果处理不当，这些动作可能会产生性能问题，产生不好的用户体验。

访问元素的某些属性

通过JavaScript修改元素的CSS属性

在 onScroll 中做耗时任务

中做耗时任务 图片的预处理（事先裁剪图片，而不是依赖浏览器在布局时的缩放）

在其他Event Handler中做耗时任务

过多的动画

过多的数据处理（可以考虑放入 WebWorker 内执行）

触发布局/回流

元素的一些属性和方法，当在被访问或者被调用的时候，会触发浏览器的布局动作（以及后续的Paint动作），而布局基本上都会波及页面上的所有元素。当页面元素比较多的时候，布局和绘制都会花费比较大。

比如访问一个元素的 offsetWidth （布局宽度）属性时，浏览器需要重新计算（重新布局），然后才能返回最新的值。如果这个动作发生在一个很大的循环中，那么浏览器就不得不进行多次的重新布局，这可能会产生严重的性能问题：

1 2 3 for ( var i = 0 ; i < list . length ; i ++ ) { list [ i ]. style . width = parent . offsetWidth + 'px' ; }

正确的做法是，先将这个值读出来，然后缓存在一个变量上（触发一次重新布局），以便后续使用：

1 2 3 4 var parentWidth = parent . offsetWidth ; for ( var i = 0 ; i < list . length ; i ++ ) { list [ i ]. style . width = parentWidth + 'px' ; }

这里有一个完整的列表触发布局。

CSS样式修改

布局相关属性修改

修改布局相关属性，会触发 Layout - Paint - Composite Layers ，比如对位置，尺寸信息的修改：

1 2 3 4 5 6 var element = document . querySelector ( '#id' ); element . style . width = '100px' ; element . style . height = '100px' ; element . style . top = '20px' ; element . style . left = '20px' ;

绘制相关属性修改

修改绘制相关属性，不会触发 Layout ，但是会触发后续的 Paint - Composite Layers ，比如对背景色，前景色的修改：

1 2 var element = document . querySelector ( '#id' ); element . style . backgroundColor = 'red' ;

其他属性

除了上边的两种之外，有一些特别的属性可以在不同的层中单独绘制，然后再合并图层。对这种属性的访问（如果正确使用了CSS）不会触发 Layout - Paint ，而是直接进行 Compsite Layers :

transform

opacity

transform 展开的话又分为: translate , scale , rotate 等，这些层应该放入单独的渲染层中，为了对这个元素创建一个独立的渲染层，你必须提升该元素。

可以通过这样的方式来提升该元素：

1 2 3 .element { will - change : transform ; }

这里有一个视频，可以看到，当鼠标挪动到特定元素时，由于CSS样式的变化，元素会被重新绘制：

CSS Triggers是一个完整的CSS属性列表，其中包含了会影响布局或者绘制的CSS属性，以及在不同的浏览器上的不同表现。

总结

了解浏览器的工作方式，对我们做前端页面渲染性能的分析和优化都非常有帮助。为了高效而智能的完成渲染，浏览器也在不断的进行优化，比如资源的预加载，更好的利用GPU（启用更多的线程来渲染）等等。

另一方面，我们在编写前端的HTML、JS、CSS时，也需要考虑浏览器的现状：如何减少DOM、CSSOM的构建时间，如何将耗时任务放在单独的线程中（通过 WebWorker ）。

参考资料