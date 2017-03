一张漂亮的可视化图表背后

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

require 'csv' require 'active_support/all' require 'json' csv = CSV . read ( './visualization/data/sleeping_data_refined.csv' , :headers => :first_row ) data = [] csv . each do | row | date = DateTime . parse ( row [ 'date' ] , "%Y/%m/%d %H:%M" ) mins_until_end_of_day = date . seconds_until_end_of_day / 60 diff = mins_until_end_of_day - row [ 'length' ]. to_i if ( diff >= 0 ) then data << { :name => row [ 'name' ] , :date => row [ 'date' ] , :length => row [ 'length' ] , :note => row [ 'note' ] } else data << { :name => row [ 'name' ] , :date => date . strftime ( "%Y/%m/%d %H:%M" ), :length => mins_until_end_of_day , :note => row [ 'note' ] } data << { :name => row [ 'name' ] , :date => ( date . beginning_of_day + 1 . day ) . strftime ( "%Y/%m/%d %H:%M" ), :length => diff . abs , :note => row [ 'note' ] } end end